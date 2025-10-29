Не схоже ні на що інше: рідкісна істота виробляє потомство, перевернуте догори дриґом

Плоскі черв'яки вже відомі своєю незвичайною здатністю регенерувати голови після обезголовлення. У новому дослідженні вчені виявили, що ці істоти здатні на щось ще більш дивне.

Вчені добре знайомі з сюрреалістичною здатністю плоских черв'яків регенерувати голови після обезголовлення в біологічних лабораторіях. У новому дослідженні вчені виявили щось, ще цікавіше: дивний ефект розвитку може призвести до того, що у черв'яків виростають голови з обох кінців. На цей момент усе стало ще цікавіше, пише Science Alert.

Незвичайні регенеративні здібності деяких видів плоских черв'яків не піддаються ніякому розумінню. Розрубавши їх навпіл, вчені отримують двох цілих плоских черв'яків, оскільки в кожної частини виростає нова голова, хвіст або те, чого не вистачає. Простими словами, плоскі черв'яки дуже схожі на мініатюрних міфічних гідр.

Попередні дослідження також показали, що електричний струм здатний визначити, відросте у них голова чи хвіст. Це дало змогу вченим створювати двоголових або двохвостих плоских черв'яків. Дослідники не зупинилися на цьому і виявили, що двоголовий варіант схоже може зустрічатися і в дикій природі: коли тіла цих плоских черв'яків розрізали на частини, вісь їхнього тіла викривилася.

Відкриття було зроблене зоологами з Варшавського університету Катажиною Траткевич і Людвіком Гонсеровскі під час вивчення Stenostomum brevipharyngium — виду плоских черв'яків, які розмножуються безстатевим шляхом, вирощуючи клон із себе.

Дослідники простежили цей процес. Як правило, все починається з того, що з центру батьківського тіла відбруньковується нова голова, а потім інша частина новоствореного організму. Однак у деяких випадках відбувалося щось цікаве — замість хвоста в організму формувалася інша голова.

Коли вчені розрізали двоголових мутантів на частини, в обох голів регенерувалися хвости з повністю функціонуючими репродуктивними органами. Це вказує на те, що в деяких нащадків голови і хвости фактично помінялися місцями, відповідно до вихідної осі тіла. Автори стверджують, що така регенерація дає змогу плоским черв'якам стабільно змінювати полярність осі тіла, причому це жодним чином не впливає на виживання або репродуктивні здібності тварин.

Попередні експерименти з плоскими черв'яками показали, що їх можна змусити відростити дві голови (у центрі) або два хвости (праворуч) Фото: Tufts University

Можна припустити, що такий стан речей може створити серйозну плутанину в роботі нервової системи, але цим дивним істотам все ж вдається здійснювати цей процес. Передбачається, що цьому може сприяти те, що плоскі черв'яки їдять і випорожнюються через один і той самий травний отвір. Подальші дослідження показали, що перевернутий плоский черв'як розмножувався нормально, що вказує на те, що помилка з двома головами не є спадковою мутацією.

Автори дослідження вважають, що здатність плоских черв'яків до безперервного оновлення тканин, імовірно, дає їм змогу пережити настільки різкі зміни орієнтації тіла. Така гнучкість може бути пов'язана або з відносною простотою їхніх органів, або зі здатністю динамічно перебудовувати тканини завдяки наявності плюрипотентних стовбурових клітин.

