В Антарктиде достали на поверхность "капсулу времени", возрастом 6 миллионов лет (фото)

Исследователи достали ледяной керн, возраст которого составляет 6 млн лет. Образец собрали в Аллан-Хиллз – это группа холмов на юго-востоке Антарктиды.

Изучив состав пузырьков воздуха в древнем керне, а также в вечной мерзлоте и других отложениях льда, ученые реконструировали атмосферу Земли за миллионы лет, пишет Gizmodo.

“Образцы представляют собой прерывистые климатические “снимки” – очень древние и относящиеся к более теплому периоду Земли”, - заявила автор исследования и геофизик из Океанографического института Вудс-Хоул Сара Шеклтон.

Самый древний ледяной керн Фото: COLDEX Collaboration

По ее словам, ледяной керн, который команда удалось извлечь совсем недавно, в два раза старше самого старого, возраст которого составляет около 2,7 млн лет.

“Обычно, чем глубже буришь, тем старше становится лед, но в районе Аллан-Хиллз, где на поверхность поднимается очень старый лед, все происходит немного сложнее”, - говорит Шеклтон.

Дело в том, что холмы Аллан-Хиллз очень ветренные и холодные, что позволяет очень старому льду подниматься ближе к поверхности, на глубину от 100 до 200 метров.

Команда Шеклтон провела детальные измерения изотопов аргона в пузырьках воздуха, который застыв ледяном керне. Анализ позволил ученые выяснить возраст каждого образца. Лазерная спектроскопия различных изотопов кислорода в талой воде показала, что раньше в районе Аллан-Хиллз происходило постепенное и долгосрочное понижение температуры примерно на 12 градусов по Цельсию.

Также у исследователей был один образец грязного базального льда, который почти не содержал никакого газа. Анализ изотопов воды в образце показал, что этот лед образовался при более высокой температуре. Глубина, на которой был расположен образец, говорит о том, что его возраст может превышать 6 млн лет.

Напомним, из сердца Антарктиды извлекли "щепку" возрастом 1,2 миллиона лет. Исследователи отмечают, что древний ледяной керн может помочь объяснить, как людям удалось выжить в плейстоцене.