В Антарктиді дістали на поверхню "капсулу часу", віком 6 мільйонів років (фото)

Дослідники дістали крижаний керн, вік якого становить 6 млн років. Зразок зібрали в Аллан-Хіллз — це група пагорбів на південному сході Антарктиди.

Вивчивши склад бульбашок повітря в стародавньому керні, а також у вічній мерзлоті та інших відкладеннях льоду, вчені реконструювали атмосферу Землі за мільйони років, пише Gizmodo.

"Зразки являють собою переривчасті кліматичні "знімки" — дуже стародавні, які відносяться до теплішого періоду Землі", — заявила авторка дослідження і геофізикиня з Океанографічного інституту Вудс-Хоул Сара Шеклтон.

Найстаріший крижаний керн Фото: COLDEX Collaboration

За її словами, крижаний керн, який команді вдалося витягти зовсім нещодавно, удвічі старший за найстаріший, вік якого становить близько 2,7 млн років.

"Зазвичай, що глибше буриш, то старішим стає лід, але в районі Аллан-Гіллз, де на поверхню підіймається дуже старий лід, усе відбувається трохи складніше", — каже Шеклтон.

Відео дня

Річ у тім, що пагорби Аллан-Гіллз дуже вітряні й холодні, що дає змогу дуже старому льоду підійматися ближче до поверхні, на глибину від 100 до 200 метрів.

Команда Шеклтон провела детальні вимірювання ізотопів аргону в бульбашках повітря, який застиг у крижаному керні. Аналіз дав змогу вченим з'ясувати вік кожного зразка. Лазерна спектроскопія різних ізотопів кисню в талій воді показала, що раніше в районі Аллан-Хіллз відбувалося поступове і довгострокове зниження температури приблизно на 12 градусів за Цельсієм.

Також у дослідників був один зразок брудного базального льоду, який майже не містив жодного газу. Аналіз ізотопів води у зразку показав, що цей лід утворився за більш високої температури. Глибина, на якій був розташований зразок, говорить про те, що його вік може перевищувати 6 млн років.

Нагадаємо, із серця Антарктиди витягли "тріску" віком 1,2 мільйона років. Дослідники зазначають, що стародавній крижаний керн може допомогти пояснити, як людям вдалося вижити в плейстоцені.