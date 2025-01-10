Із серця Антарктиди витягли "тріску" віком 1,2 мільйона років: це найдавніший лід на Землі

Дослідники зазначають, що древній крижаний керн може допомогти пояснити, як людям вдалося вижити в плейстоцені.

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Нещодавно виявлений крижаний керн антарктичного льоду віком 1,2 мільйона років являє собою найдавніший відомий лід на Землі. Довжина крижаного керна, вилученого з самого серця крижаного континенту, сягає 2,7 кілометра, і його витягли з-під землі на глибині понад 2800 метрів, де антарктичний крижаний щит зустрічається з корінною породою, пише Popular Science.

Буріння було завершено на початку січня 2024 року і було реалізовано на південному сході Антарктиди. Дослідження було проведене міжнародною групою вчених із 10 країн і спрямоване на те, щоб відновити шматочок природної історії Землі, про який сьогодні мало що відомо.

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За словами головного наукового співробітника в цій галузі та постдокторанта Копенгагенського університету Жюльєна Вестхоффа, попередній аналіз засвідчив, що є вагомі підстави вважати, що найвищі 2 480 метрів містять кліматичний запис, що сягає 1,2 мільйона років у записі з високою роздільною здатністю, де до 13 000 років стиснуті в один метр льоду.

Цей нещодавно витягнутий лід зберіг частину запису кліматичної історії Землі — безперервну інформацію про атмосферні температури, а також деякі зразки старого повітря з парниковими газами.

Учені витягли найдавніший лід на Землі із серця Антарктиди Фото: PNRA/IPEV

За словами іншого співавтора дослідження, професора Венеціанського університету Ка' Фоскарі Карло Барбанте, насправді цей крижаний керн являє собою найдовший безперервний запис нашого минулого клімату. Вчені також вважають, що цей зразок керна може розкрити взаємозв'язок між вуглецевим циклом і температурою Землі.

Під час дослідження вчені використовували технології радіоехолокаційного зондування і досягнення в моделюванні течії льоду, щоб точно визначити область для буріння. Нижні трохи більше ніж 200 метрів крижаного керна над корінною породою, як показує дослідження, складаються зі старого льоду, який сильно деформований. Вчені вважають, що він, ймовірно, змішаний або повторно замерз, а також має невідоме походження. Автори дослідження планують продовжити дослідження, щоб перевірити деякі попередні теорії про поведінку повторно замерзлого льоду, захованого під крижаним щитом Антарктиди. Вчені також вважають, що надалі вдасться розкрити більше інформації про історію льодовиків Східної Антарктиди.

Ба більше, можливість зазирнути настільки глибоко в серце Антарктиди може допомогти вченим відповісти на одну з головних кліматичних загадок Землі: що сталося, коли льодовикові цикли були порушені в період від 900 000 до 1,2 мільйона років тому. Деякі вчені вважають, що в цей період наші предки були близькі до вимирання, проте їм все ж вдалося вижити.

Раніше Фокус писав про те, що в Антарктиді існує більше життя, ніж очікувалося: що виявили вчені.