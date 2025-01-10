Из сердца Антарктиды извлекли "щепку" возрастом 1,2 миллиона лет: это самый древний лед на Земле

Исследователи отмечают, что древний ледяной керн может помочь объяснить, как людям удалось выжить в плейстоцене.

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Недавно обнаруженный ледяной керн антарктического льда возрастом 1,2 миллиона лет представляет собой самый древний известный лед на Земле. Длина ледяного керна, изъятого из самого сердца ледяного континента достигает 2,7 километра и он был извлечен из-под земли на глубине более 2800 метров, где антарктический ледяной щит встречается с коренной породой, пишет Popular Science.

Бурение было завершено в начале января 2024 года и было реализовано на юго-востоке Антарктиды. Исследование было проведено международной группой ученых из 10 стран и направлено на то, чтобы восстановить кусочек естественной истории Земли, о котором сегодня мало что известно.

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По словам главного научного сотрудника в этой области и постдокторанта Копенгагенского университета Жюльена Вестхоффа, предварительный анализ показал, что есть веские основания полагать, что самые верхние 2 480 метров содержат климатическую запись, которая восходит к 1,2 миллиона лет в записи с высоким разрешением, где до 13 000 лет сжаты в один метр льда.

Этот недавно извлеченный лед сохранил часть записи климатической истории Земли — непрерывную информацию об атмосферных температурах, а также некоторые образцы старого воздуха с парниковыми газами.

Ученые извлекли самый древний лед на Земле из сердца Антарктиды Фото: PNRA/IPEV

По словам другого соавтора исследования, профессора Венецианского университета Ка’ Фоскари Карло Барбанте, на самом деле этот ледяной керн представляет собой самую длинную непрерывную запись нашего прошлого климата. Ученые также полагают, что этот образец керна может раскрыть взаимосвязь между углеродным циклом и температурой Земли.

В ходе исследования ученые использовали технологии радиоэхолокационного зондирования и достижения в моделировании течения льда, чтобы точно определить область для бурения. Нижние чуть более 200 метров ледяного керна над коренной породой, как показывает исследование, состоят из старого льда, который сильно деформирован. Ученые полагают, что он, вероятно, смешан или повторно замерз, а также имеет неизвестное происхождение. Авторы исследования планируют продолжить исследование, что проверить некоторые предыдущие теории о поведении повторно замерзшего льда, спрятанного под ледяным щитом Антарктиды. Ученые также полагают, что в дальнейшем удастся раскрыть больше информации об истории ледников Восточной Антарктиды.

Более того, возможность заглянуть столь глубоко в сердце Антарктиды может помочь ученым ответить на одну из главных климатических загадок Земли: что произошло, когда ледниковые циклы были нарушены в период от 900 000 до 1,2 миллиона лет назад. Некоторые ученые считают, что в этот период наши предки были близки к вымиранию, однако им все же удалось выжить.

Ранее Фокус писал о том, что в Антарктиде существует больше жизни, чем ожидалось: что обнаружили ученые.