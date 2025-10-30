Выбоины на дорогах могут исчезнуть навсегда: что открыли ученые

В Великобритании испытали асфальт для дорог с графеновым покрытием. Эксперимент показал, что модифицированное дорожное полотно превзошло по эксплуатационным характеристикам традиционный асфальт.

Главная проблема дорожного покрытия – это выбоины и ямы. Трещины появляются на всех дорогах из-за нагрузок с течением времени. Как только автомобили начинают ездить по таким трещинам, от них начинают откалываться куски и появляются выбоины на дорогах. Отсюда появляются расходы на ямочный ремонт, а также на ремонт автомобилей, пишет Popular Science.

Обычно асфальт изготавливают из смеси щебня, который скрепляется вязким битумом, созданным на основе нефти. Но совсем недавно ученые решили попробовать добавить в эту смесь графен – материал, который получают из графита.

Еще в начале 2000-х годов графен был внедрен в коммерческую эксплуатацию. Он состоит из одного слоя атомов углерода, которые располагаются в сотовой решетке, что делает материал невероятно прочным. Графен в миллион раз тоньше волоса человека.

Этот чудо-материал уже давно используется в производстве аккумуляторов, полупроводников и другой техники, так как графен в 200 раз прочнее стали.

Эксперимент с добавлением графена в асфальт был проведен в Эссексе. В 2022 году рабочие уложили более 165 тонн смеси под названием Gipave, чтобы полосу на новой подъездной дороге к шоссе недалеко от Лондона. Также рядом была добавлена вторая полоса дороги, которая была уложена обычным асфальтом. На протяжении трех лет по обоим полосам дороги проезжали тысячи легковых автомобилей и грузовиков.

После завершения эксперимента инженеры собрали керны с обеих полос для лабораторных испытаний и анализа.

Данные показали, что асфальтобетон с графеном показал на 10% лучшие результаты на жесткость, а также оказался на 20% лучше в водочувствительности. При разрушении в Gipave трескался каменный заполнитель, а не битум или связующее вещество между компонентами. Это значит, что графен действительно повышает устойчивость дорожного покрытия.

Единственной проблемой может оказаться его цена. Такое покрытие может обойтись в 30 центов за один квадратный метр. К примеру, чтобы поменять все дороги в США с использованием Gipave придется потратить примерно 124,3 млрд долларов.

Но ученые говорят, что ремонт существующих выбоин на дорогах с помощью новой смеси, усиленной графеном, может быть многообещающим началом.

Напомним, другая группа ученых недавно заявила, что создала «бессмертный» асфальт. Исследователи утверждают, что нашли способ создать асфальт, на котором никогда не появятся ямы.