Вибоїни на дорогах можуть зникнути назавжди: що відкрили вчені

У Великій Британії випробували асфальт для доріг із графеновим покриттям. Експеримент показав, що модифіковане дорожнє полотно перевершило за експлуатаційними характеристиками традиційний асфальт.

Головна проблема дорожнього покриття — це вибоїни та ями. Тріщини з'являються на всіх дорогах через навантаження з плином часу. Щойно автомобілі починають їздити по таких тріщинах, від них починають відколюватися шматки і з'являються вибоїни на дорогах. Звідси з'являються витрати на ямковий ремонт, а також на ремонт автомобілів, пише Popular Science.

Зазвичай асфальт виготовляють із суміші щебеню, який скріплюється в'язким бітумом, створеним на основі нафти. Але зовсім нещодавно вчені вирішили спробувати додати в цю суміш графен — матеріал, який отримують із графіту.

Ще на початку 2000-х років графен було впроваджено в комерційну експлуатацію. Він складається з одного шару атомів вуглецю, які розташовуються в стільниковій решітці, що робить матеріал неймовірно міцним. Графен у мільйон разів тонший за волосину людини.

Відео дня

Цей диво-матеріал уже давно використовують у виробництві акумуляторів, напівпровідників та іншої техніки, оскільки графен у 200 разів міцніший за сталь.

Експеримент із додаванням графену в асфальт було проведено в Ессексі. У 2022 році робітники поклали понад 165 тонн суміші під назвою Gipave, щоб смугу на новій під'їзній дорозі до шосе недалеко від Лондона. Також поруч було додано другу смугу дороги, яка була укладена звичайним асфальтом. Протягом трьох років обома смугами дороги проїжджали тисячі легкових автомобілів і вантажівок.

Після завершення експерименту інженери зібрали керни з обох смуг для лабораторних випробувань і аналізу.

Дані показали, що асфальтобетон з графеном показав на 10% кращі результати на жорсткість, а також виявився на 20% кращим за водочутливість. При руйнуванні в Gipave тріскався кам'яний заповнювач, а не бітум або сполучна речовина між компонентами. Це означає, що графен дійсно підвищує стійкість дорожнього покриття.

Єдиною проблемою може виявитися його ціна. Таке покриття може обійтися в 30 центів за один квадратний метр. Наприклад, щоб поміняти всі дороги в США з використанням Gipave доведеться витратити приблизно 124,3 млрд доларів.

Але вчені кажуть, що ремонт наявних вибоїн на дорогах за допомогою нової суміші, посиленої графеном, може бути багатообіцяючим початком.

Нагадаємо, інша група вчених нещодавно заявила, що створила "безсмертний" асфальт. Дослідники стверджують, що знайшли спосіб створити асфальт, на якому ніколи не з'являться ями.