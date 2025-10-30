Электрокары в первые два года загрязняют Землю на 30% больше, чем бензиновые и дизельные авто

Новое исследование показало, что электромобили в первые несколько лет своей эксплуатации наносят больший урон окружающей среде, чем автомобили на бензине или дизельном топливе. Все дело в том, что производство электрокаров сопряжено с огромными энергозатратами.

Команда ученых из Университета Дьюка использовали модель, которая анализирует весь спектр воздействия автомобилей на климат, включая выбросы при производстве топлива, аккумуляторов, сборке и эксплуатации, пишет Daily Mail.

В результате исследователи выяснили, что электрокары с аккумуляторами фактически выбрасывают на 30% больше CO2 в первые несколько лет эксплуатации. Таким образом первоначальное воздействие на климат от покупки нового электромобиля оказалось выше, чем при выборе бензиновых и дизельных авто.

Но ситуация кардинально меняется к третьему году эксплуатации электромобилей.

За средний 18-летний срок службы электромобиля совокупность выбросов CO2 значительно снижается.

Відео дня

«Двигатели внутреннего сгорания наносят примерно в 2–3 раза больше вреда, чем электромобили, как с точки зрения климата, так и качества воздуха», — заявил соавтор исследования, доктор Дрю Шинделл.

Одно из главных преимуществ электромобилей — их экологичность. Как известно, электромобили не производят выхлопных газов, то есть они не выбрасывают CO2, оксиды азота и другие загрязняющие вещества во время движения.

Но многие исследования об экологичности электромобилей не учитывают выбросы, которые связаны с их производством. Дело в том, что в аккумуляторах электромобилей используется литий, который приходится добывать в таких странах, как Австралия, Чили и Китай. Во время добычи лития используется огромное количество энергии и воды, а также может привести к загрязнению окружающей среды, если не соблюдаются правила техники безопасности.

Переработка лития и производство аккумуляторов – это еще один чрезвычайно энергоемкий процесс.

«Мы обнаружили, что добыча лития и производство аккумуляторов обеспечивают примерно 50% общих выбросов CO2 на автомобиль в первый год», - говорит ведущий автор исследования Панкадж Садаварте из Университета Северной Аризоны.

Но спустя два года эксплуатации бензиновые и дизельные автомобили начинают оставлять намного больший углеродный след.

Результаты исследования показали, что бензиновый или дизельный автомобиль ежегодно наносит окружающей среде ущерб на сумму около 1605 долларов США. В это же время, электромобиль наносит ущерб окружающей среде всего на 629 долларов США в год в течение всего срока службы.

Даже если электромобиль заряжается энергией, вырабатываемой только при сжигании угля, ущерб экологии составляет всего 815 долларов США.

Но также ученые добавляют, что само производство электромобилей сознает на 70% больше выбросов, чем производство бензинового аналога. Поэтому каждому купленному электромобилю необходимо проехать десятки тысяч километров, прежде чем окупятся изначальные выбросы и затраты.

К примеру, электрокару Volkswagen e-Golf нужно проехать 12 тыс. км, прежде чем он станет по-настоящему экологичным.

Поэтому эксперты опасаются, что некоторые электромобили могут никогда не окупить свое первоначальное загрязнение, потому как водители предпочитают переходить на все новые и новые модели.

Напомним, биоразлагаемый пластик не разлагается даже за год в воде или на суше. Ученые провели исследование, чтобы выяснить, насколько биопластик безопасен для окружающей среды.