Електрокари в перші два роки забруднюють Землю на 30% більше, ніж бензинові та дизельні авто

Нове дослідження показало, що електромобілі в перші кілька років своєї експлуатації завдають більшої шкоди навколишньому середовищу, ніж автомобілі на бензині або дизельному пальному. Річ у тім, що виробництво електрокарів пов'язане з величезними енерговитратами.

Команда вчених з Університету Дьюка використовували модель, яка аналізує весь спектр впливу автомобілів на клімат, включно з викидами під час виробництва пального, акумуляторів, збірки та експлуатації, пише Daily Mail.

У результаті дослідники з'ясували, що електрокари з акумуляторами фактично викидають на 30% більше CO2 у перші кілька років експлуатації. Таким чином початковий вплив на клімат від купівлі нового електромобіля виявився вищим, ніж при виборі бензинових і дизельних авто.

Але ситуація кардинально змінюється до третього року експлуатації електромобілів.

За середній 18-річний термін служби електромобіля сукупність викидів CO2 значно знижується.

"Двигуни внутрішнього згоряння завдають приблизно у 2-3 рази більше шкоди, ніж електромобілі, як з погляду клімату, так і якості повітря", — заявив співавтор дослідження, доктор Дрю Шинделл.

Одна з головних переваг електромобілів — їхня екологічність. Як відомо, електромобілі не виробляють вихлопних газів, тобто вони не викидають CO2, оксиди азоту та інші забруднювальні речовини під час руху.

Але багато досліджень про екологічність електромобілів не враховують викиди, які пов'язані з їх виробництвом. Річ у тім, що в акумуляторах електромобілів використовується літій, який доводиться добувати в таких країнах, як Австралія, Чилі та Китай. Під час видобутку літію використовується величезна кількість енергії та води, а також може призвести до забруднення довкілля, якщо не дотримуватися правил техніки безпеки.

Переробка літію та виробництво акумуляторів — це ще один надзвичайно енергомісткий процес.

"Ми виявили, що видобуток літію і виробництво акумуляторів забезпечують приблизно 50% загальних викидів CO2 на автомобіль у перший рік", — каже провідний автор дослідження Панкадж Садаварте з Університету Північної Аризони.

Але через два роки експлуатації бензинові та дизельні автомобілі починають залишати набагато більший вуглецевий слід.

Результати дослідження показали, що бензиновий або дизельний автомобіль щорічно завдає навколишньому середовищу збитків на суму близько 1605 доларів США. Водночас електромобіль завдає шкоди навколишньому середовищу лише на 629 доларів США на рік протягом усього терміну служби.

Навіть якщо електромобіль заряджається енергією, що виробляється тільки під час спалювання вугілля, шкода екології становить лише 815 доларів США.

Але також вчені додають, що саме виробництво електромобілів усвідомлює на 70% більше викидів, ніж виробництво бензинового аналога. Тому кожному купленому електромобілю необхідно проїхати десятки тисяч кілометрів, перш ніж окупляться початкові викиди і витрати.

Наприклад, електрокару Volkswagen e-Golf потрібно проїхати 12 тис. км, перш ніж він стане по-справжньому екологічним.

Тому експерти побоюються, що деякі електромобілі можуть ніколи не окупити своє первісне забруднення, оскільки водії вважають за краще переходити на все нові й нові моделі.

