Глаз тритона не понадобится: ученые назвали три главных ингредиента ведьмовского зелья

Ученые говорят, что классические ингредиенты ведьминых зелий играют важную роль в современной медицине. Такие растения, как белладонна, мандрагора и полынь издавна используются людьми в медицинских целях.

Старший преподаватель фармацевтической практики в Кингстонском университете Дипа Камдар рассказала, как известные «ведьминские» ингредиенты помогают в лечении болезней, пишет Daily Mail.

«За их жуткой репутацией кроется увлекательная фармакологическая история, а в некоторых случаях они приобретают медицинская значимость. Настоящая магия белладонны, мандрагоры и полыни кроется не в суевериях, а в науке», - говорит эксперт.

Белладонна

Белладонна или же смертоносный паслен имеет долгую историю – это растение использовалось людьми как яд, и как лекарство.

Ягоды этого растения очень ядовиты, даже несколько из них могут привести к летальному исходу. Яд растения блокирует действие ацетилхолина – это ключевое химическое вещество, которое передает сигнал меду нервными клетками. Они отвечают за такие функции организма, как частота сердечных сокращений, дыхание и пищеварение.

Відео дня

Эти опасные соединения, которые называются атропин и скополамин, нашли свое применение в клинической практике.

«В современной медицине атропин используется для расширения зрачков во время лечения глаз, от брадикардии и даже в качестве антидота от отравления некоторыми пестицидами. Скополамин назначают при укачивании и послеоперационной тошноте», - говорит Камдар.

Мандрагора

Мандрагора – это еще одно ядовитое растение, корни которого имеют странную форма, а цветки похожи на колокольчики.

Это растение упоминается в древнегреческих текста, Библии, а также книгах о Гарри Поттере.

Самый популярный миф о мандрагоре утверждал, что если выдернуть растение из земли, оно издаст душераздирающий крик. Эта легенда настолько укоренилась в истории, что была отображена в популярных книгах и фильмах.

Мандрагора считалась основным ингредиентом в мазях для полетов, любовных зелий и амулетов, которые способствовали плодородию и имели защитное действие.

«Исторически мандрагору использовали как обезболивающее, седативное и повышающее фертильность средство. Как и белладонна, мандрагора содержит тропановые алкалоиды, такие как атропин и скополамин, которые обладают психоактивными свойствами», - отмечает эксперт.

Несколько лет назад исследование обнаружило 88 традиционных медицинских применений мандрагоры.

Полынь

Полынь – ароматная трава, которая растет на территории Европы и Азии, ее также часто связывают с магией и целительством.

«Традиционно её использовали для улучшения снов и отпугивания злых духов. В 2015 году Нобелевская премия была присуждена за открытие артемизинина – противомалярийного соединения, получаемого из однолетней полыни», - подчеркивает Камдар.

Полынь часто используется в традиционной китайской медицине. Траву сжигают вблизи акупунктурных точек для стимуляции процесса заживления.

Листья полыни используются для создания эфирных масел, которые известные антиоксидантными и антибактериальными свойствами.

«Мифы, окружающие эти растения, могут показаться вымыслом, но правда не менее увлекательна. Это не колдовство, а химия – сложные соединения, оказавшие влияние как на древнее целительство, так и на современную медицину», – подытожила Камдар.

Напомним, 635 лет назад состоялся первый задокументированный суд за колдовство. Суды над ведьмами и колдунами, которых преследовали христианские священники, наверняка происходили и раньше, но именно суды над Жанной де Бриг, которая была "искусна в возвращении потерянных вещей", а также над Марго де да Барр и ее клиенткой, стали первыми, подробности о которых дошли до наших дней.