Око тритона не знадобиться: вчені назвали три головні інгредієнти відьомського зілля

Вчені кажуть, що класичні інгредієнти відьомських зіль відіграють важливу роль у сучасній медицині. Такі рослини, як беладона, мандрагора і полин здавна використовуються людьми в медичних цілях.

Старший викладач фармацевтичної практики в Кінгстонському університеті Діпа Камдар розповіла, як відомі "відьомські" інгредієнти допомагають у лікуванні хвороб, пише Daily Mail.

"За їхньою моторошною репутацією криється захоплива фармакологічна історія, а в деяких випадках вони набувають медичної значущості. Справжня магія беладони, мандрагори та полину криється не в забобонах, а в науці", — каже експерт.

Белладонна

Беладонна або ж смертоносний паслін має довгу історію — цю рослину люди використовували як отруту, і як ліки.

Ягоди цієї рослини дуже отруйні, навіть кілька з них можуть призвести до летального результату. Отрута рослини блокує дію ацетилхоліну — це ключова хімічна речовина, яка передає сигнал між нервовими клітинами. Вони відповідають за такі функції організму, як частота серцевих скорочень, дихання і травлення.

Ці небезпечні сполуки, які називаються атропін і скополамін, знайшли своє застосування в клінічній практиці.

"У сучасній медицині атропін використовується для розширення зіниць під час лікування очей, від брадикардії і навіть як антидот від отруєння деякими пестицидами. Скополамін призначають при захитуванні та післяопераційній нудоті", — каже Камдар.

Мандрагора

Мандрагора — це ще одна отруйна рослина, коріння якої має дивну форму, а квітки схожі на дзвіночки.

Ця рослина згадується в давньогрецьких текстах, Біблії, а також книгах про Гаррі Поттера.

Найпопулярніший міф про мандрагору стверджував, що якщо висмикнути рослину із землі, вона видасть несамовитий крик. Ця легенда настільки вкоренилася в історії, що була відображена в популярних книжках і фільмах.

Мандрагора вважалася основним інгредієнтом у мазях для польотів, любовних зіллях та амулетах, які сприяли родючості та мали захисну дію.

"Історично мандрагору використовували як знеболювальний, седативний засіб і засіб, що підвищує фертильність. Як і беладона, мандрагора містить тропанові алкалоїди, такі як атропін і скополамін, які мають психоактивні властивості", — зазначає експерт.

Кілька років тому дослідження виявило 88 традиційних медичних застосувань мандрагори.

Полин

Полин — ароматна трава, яка росте на території Європи та Азії, її також часто пов'язують із магією та цілительством.

"Традиційно його використовували для поліпшення снів і відлякування злих духів. У 2015 році Нобелівську премію присудили за відкриття артемізиніну — протималярійної сполуки, яку отримують з однорічного полину", — підкреслює Камдар.

Полин часто використовують у традиційній китайській медицині. Траву спалюють поблизу акупунктурних точок для стимуляції процесу загоєння.

Листя полину використовують для створення ефірних олій, які відомі антиоксидантними та антибактеріальними властивостями.

"Міфи, що оточують ці рослини, можуть здатися вигадкою, але правда не менш захоплива. Це не чаклунство, а хімія — складні сполуки, що вплинули як на стародавнє цілительство, так і на сучасну медицину", — підсумувала Камдар.

Нагадаємо, 635 років тому відбувся перший задокументований суд за чаклунство. Суди над відьмами і чаклунами, яких переслідували християнські священики, напевно, відбувалися й раніше, але саме суди над Жанною де Бріг, яка була "майстерна в поверненні загублених речей", а також над Марго де да Барр та її клієнткою, стали першими, подробиці про які дійшли до наших днів.