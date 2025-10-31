Жители Невады слышат странные звуки: стальной лязг блуждает по каньонам озера Мид (видео)

Жителей Невады пугают странные громоподобные звуки, которые эхом разносятся по каньонам вокруг озера Мид. На прошлой неделе появились сотни сообщений от местных жителей о пугающих звуках невдалеке от пикниковой зоны Редстоун.

Данный регион располагается в пустыне Невада, всего в 48 км от Лас-Вегаса, рядом со знаменитой плотиной Гувера, пишет Daily Mail.

Недавно местных жителей напугал звук, который был похож на скрежет гигантской металлической двери вдалеке. Некоторым людям удалось записать странные звуки на видео.

Многие очевидцы считают, что звук появился в результате гидроразрыва пласта – это процессе, в ходе которого жидкость закачивается под землю для добычи нефти или газа. Но местная газовая компания утверждает, что никаких подобных работ не проводилось.

Люди так и не смогли найти источник звуков, но предположили, что он может исходить из соседней долины. Там находится газопровод Керн-Ривер, который проходит через Национальную зону отдыха Лейк-Мид. Один из очевидцев также говорил, что услышанный им звук был похож на работу газопровода – огромного клапана давления, который выпускал пар.

Но в компании по транспортировке газа Керн-Ривер заявили, что в указанные даты выброса газа из газопровода не было. Также в компании добавили, что 29 октября был подан запрос на “балансировку в системе и вне системы” на линии реки Керн, но такие манипуляции вряд ли были связаны со странным звуком.

В этом регионе не впервые слышат необычные звуки. Некоторые жители слышали плачь вдоль реки Колорадо, а также звук шагов, который доносился с плотины Гувера.

“Шум был настолько сильным, что задребезжали окна, он также испугал диких животных на много километров вокруг. Тот факт, что он ритмичен и имеет интервалы, наводит меня на мысль, что это дело рук человека. Похоже на звук большого отбойного молотка или чего-то в этом роде”, - пишут пользователи соцсетей.

В прошлом сообщения о странных звуках поступали от туристов, которые отдыхали в кемпингах или выходили на лодках на озеро Мид. Эти звуки участились с начала 2010-х годов, когда уровень воды в озере начал падать.

В 2022 году уровень воды в озере Мид достиг своего самого низкого уровня. Тогда туристы утверждали, что слышали гулкий металлический лязг и глубокий гул, который доносил от недавно обнажившихся берегов.

Напомним, ученые собрали самые странные звуки из космоса. Космос является безмолвным, но это не значит, что нельзя услышать, как звучат те или иные объекты.