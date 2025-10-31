Жителі Невади чують дивні звуки: сталевий брязкіт блукає каньйонами озера Мід (відео)

Жителів Невади лякають дивні громоподібні звуки, які луною розносяться каньйонами навколо озера Мід. Минулого тижня з'явилися сотні повідомлень від місцевих жителів про страшні звуки неподалік від пікнікової зони Редстоун.

Цей регіон розташований у пустелі Невада, лише за 48 км від Лас-Вегаса, поруч зі знаменитою греблею Гувера, пише Daily Mail.

Нещодавно місцевих жителів налякав звук, який був схожий на скрегіт гігантських металевих дверей вдалині. Деяким людям вдалося записати дивні звуки на відео.

Багато очевидців вважають, що звук з'явився внаслідок гідророзриву пласта — це процес, під час якого рідина закачується під землю для видобутку нафти або газу. Але місцева газова компанія стверджує, що жодних подібних робіт не проводилося.

Люди так і не змогли знайти джерело звуків, але припустили, що воно може виходити із сусідньої долини. Там розташований газопровід Керн-Рівер, який проходить через Національну зону відпочинку Лейк-Мід. Один з очевидців також говорив, що почутий ним звук був схожий на роботу газопроводу — величезного клапана тиску, який випускав пару.

Відео дня

Але в компанії з транспортування газу Керн-Рівер заявили, що в зазначені дати викиду газу з газопроводу не було. Також у компанії додали, що 29 жовтня було подано запит на "балансування в системі і поза системою" на лінії річки Керн, але такі маніпуляції навряд чи були пов'язані з дивним звуком.

У цьому регіоні не вперше чують незвичайні звуки. Деякі жителі чули плач уздовж річки Колорадо, а також звук кроків, який лунав із греблі Гувера.

"Шум був настільки сильним, що задребезжали вікна, він також налякав диких тварин на багато кілометрів навколо. Той факт, що він ритмічний і має інтервали, наводить мене на думку, що це справа рук людини. Схоже на звук великого відбійного молотка або чогось такого", — пишуть користувачі соцмереж.

У минулому повідомлення про дивні звуки надходили від туристів, які відпочивали в кемпінгах або виходили на човнах на озеро Мід. Ці звуки почастішали з початку 2010-х років, коли рівень води в озері почав падати.

У 2022 році рівень води в озері Мід досяг свого найнижчого рівня. Тоді туристи стверджували, що чули гучний металевий брязкіт і глибокий гул, який долинав від берегів, які нещодавно оголилися.

Нагадаємо, вчені зібрали найдивніші звуки з космосу. Космос є безмовним, але це не означає, що не можна почути, як звучать ті чи інші об'єкти.