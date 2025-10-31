Найден новый вид древних безрогих носорогов: бродили по Земле 23 млн лет назад (фото)

Исследователи изучили исключительно хорошо сохранившиеся останки древнего носорога и пришли к выводу, что они принадлежали совершенно новому виду – “инейному” носорогу. Любопытно, что у животных отсутствовал характерный рог.

Почти 40 лет назад ученые обнаружили коллекцию прекрасно сохранившихся окаменелостей внутри ударного кратера в канадской Высокой Арктике. Теперь, в новом исследовании, древние окаменелости наконец раскрыли свои тайны, показав, что они принадлежат вымершему виду безрогих носорогов, обитавших на планете 23 миллиона лет назад, пишет Live Science.

Новый арктический носорог

Ученые назвали животное Epiatheracerium itjilik, что на языке инуктитут означает "иней" или "морозный". Согласно заявлению Канадского музея природы, древние существа по размеру были похожи на современных индийских носорогов (Rhinoceros unicornis). Отметим, что недавно обнаруженные окаменелости – единственный в мире экземпляр, свидетельствующий о том, что животное погибло по неизвестным причинам в молодом возрасте.

По словам соавтора нового анализа окаменелостей, палеобиолога Марисы Гилберт, наиболее любопытным является то, что кости арктического носорога находятся в отличном состоянии. Останки трехмерно сохранились и лишь частично замещены минералами. В общей сложности было обнаружено около 75% скелета древнего носорога, что невероятно полно для ископаемого.

Известно, что кости древнего носорога сохранились внутри ударного кратера шириной 23 километра благодаря его быстрому заполнению водой. Считается, что кратер образовался в результате падения астероида или кометы примерно в то же время, когда жил арктический носорог – ученые предположили, что животное погибло внутри кратера до того, как в нем образовалось озеро.

Климат в это регионе в прошлом был значительно теплее, чем сегодня, а останки растений свидетельствуют о том, что в канадской Высокой Арктике, в частности, на острове Девон в Нунавуте, где расположен кратер, произрастали леса умеренного пояса.

По мере перехода от миоценовой к плиоценовой эпохе, а затем к последнему ледниковому периоду, окаменелости были разрушены циклами замерзания и оттаивания. В конце концов они оказались вытесненными на поверхность кратера, где ученые обнаружили их в 1986 году. К слову, последующие полевые исследования кратера обнаружили новые кости, принадлежащие особи арктического носорога. Кроме того, ученые обнаружили здесь окаменелые останки шагающего тюленя (Puijila darwini), который, вероятно, обитал рядом с арктическими носорогами.

В новом анализе Гилберт с коллегами описали новый вид "инейного" носорога Epiatheracerium itjilik – открытие было сделано на основе зубов, нижней челюсти и черепа в сравнении с другими видами носорогов. Далее ученые определили место арктического носорога на эволюционном древе – для этого команда проанализировала связи нового вида с 57 вымершими и ныне живущими группами носорогов.

Результаты показали, что вымерший арктический носорог, вероятно, был наиболее тесно связан с носорогами, обитавшими на территории современной Европы ранее 23 миллионов лет назад. Современные носороги (Rhinocerotidae) появились около 40 миллионов лет назад в Северной Америке и Юго-Восточной Азии, а их потомки впоследствии распространились по всем континентам, кроме Южной Америки и Антарктиды.

Сохранилось около 75% скелета арктического носорога Фото: Canadian Museum of Nature

Североатлантический сухопутный мост

По словам руководителя исследования Даниэля Фрейзера. Сегодня в Африке и Азии обитает всего пять видов носорогов, однако в прошлом в Европе и Северной Америке обитало более 50 видов. Новый арктический носорог — самый северный из когда-либо обнаруженных носорогов. Исследователи считают, что этот вид мигрировал из Европы через Североатлантический сухопутный мост — древний проход через Гренландию, состоящий из обнаженной континентальной коры.

Известно, что Североатлантический сухопутный мост возник в конце мелового периода, около 145-66 миллионов лет назад, однако время его исчезновения до сих пор остается загадкой. Некоторые исследователи считают, что он был разрушен 56 миллионов лет назад, а другие предполагают, что мост оставался более менее доступным примерно до 2,7 миллиона лет назад.

Новые данные подтверждают последнюю гипотезу, поскольку Rhinocerotidae появились в Европе 33,9 миллиона лет назад во время вымирания и расселения, известного как Grande Coupure, или "великий разрез". Ученые считают, что 23 миллиона лет эти носороги появились в Северной Америке, поэтому сухопутный мост, вероятно, сохранялся как минимум до начала миоцена.

