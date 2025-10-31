Знайдено новий вид стародавніх безрогих носорогів: бродили Землею 23 млн років тому (фото)

Дослідники вивчили рештки стародавнього носорога, що збереглися винятково добре, і дійшли висновку, що вони належали до абсолютно нового виду — "інейного" носорога. Цікаво, що у тварин був відсутній характерний ріг.

Майже 40 років тому вчені виявили колекцію прекрасно збережених скам'янілостей усередині ударного кратера в канадській Високій Арктиці. Тепер, у новому дослідженні, стародавні скам'янілості нарешті розкрили свої таємниці, показавши, що вони належать вимерлому виду безрогих носорогів, що мешкали на планеті 23 мільйони років тому, пише Live Science.

Новий арктичний носоріг

Учені назвали тварину Epiatheracerium itjilik, що мовою інуктитут означає "іній" або "морозний". Згідно із заявою Канадського музею природи, стародавні істоти за розміром були схожі на сучасних індійських носорогів (Rhinoceros unicornis). Зазначимо, що нещодавно виявлені скам'янілості — єдиний у світі екземпляр, який свідчить про те, що тварина загинула з невідомих причин у молодому віці.

За словами співавтора нового аналізу скам'янілостей, палеобіолога Маріси Гілберт, найцікавішим є те, що кістки арктичного носорога перебувають у відмінному стані. Останки тривимірно збереглися і лише частково заміщені мінералами. Загалом було виявлено близько 75% скелета стародавнього носорога, що неймовірно повно для викопного.

Відомо, що кістки стародавнього носорога збереглися всередині ударного кратера завширшки 23 кілометри завдяки його швидкому заповненню водою. Вважається, що кратер утворився внаслідок падіння астероїда або комети приблизно в той самий час, коли жив арктичний носоріг — вчені припустили, що тварина загинула всередині кратера до того, як у ньому утворилося озеро.

Клімат у цьому регіоні в минулому був значно теплішим, ніж сьогодні, а рештки рослин свідчать про те, що в канадській Високій Арктиці, зокрема, на острові Девон у Нунавуті, де розташований кратер, росли ліси помірного поясу.

У міру переходу від міоценової до пліоценової епохи, а потім до останнього льодовикового періоду, скам'янілості були зруйновані циклами замерзання і відтавання. Зрештою вони виявилися витісненими на поверхню кратера, де вчені виявили їх 1986 року. До слова, наступні польові дослідження кратера виявили нові кістки, що належать особині арктичного носорога. Крім того, вчені виявили тут скам'янілі рештки тюленя, що крокує (Puijila darwini), який, імовірно, мешкав поруч з арктичними носорогами.

У новому аналізі Гілберт з колегами описали новий вид "інейного" носорога Epiatheracerium itjilik — відкриття було зроблено на основі зубів, нижньої щелепи й черепа в порівнянні з іншими видами носорогів. Далі вчені визначили місце арктичного носорога на еволюційному дереві — для цього команда проаналізувала зв'язки нового виду з 57 вимерлими групами носорогів, які вимерли та живуть нині.

Результати засвідчили, що вимерлий арктичний носоріг, імовірно, був найтісніше пов'язаний із носорогами, що мешкали на території сучасної Європи раніше 23 мільйонів років тому. Сучасні носороги (Rhinocerotidae) з'явилися близько 40 мільйонів років тому в Північній Америці та Південно-Східній Азії, а їхні нащадки згодом поширилися всіма континентами, окрім Південної Америки та Антарктиди.

Збереглося близько 75% скелета арктичного носорога Фото: Canadian Museum of Nature

Північноатлантичний сухопутний міст

За словами керівника дослідження Даніеля Фрейзера. Сьогодні в Африці та Азії мешкає лише п'ять видів носорогів, проте в минулому в Європі та Північній Америці мешкало понад 50 видів. Новий арктичний носоріг — найпівнічніший із коли-небудь виявлених носорогів. Дослідники вважають, що цей вид мігрував з Європи через Північноатлантичний сухопутний міст — стародавній прохід через Гренландію, що складається з оголеної континентальної кори.

Відомо, що Північноатлантичний сухопутний міст виник наприкінці крейдяного періоду, близько 145-66 мільйонів років тому, проте час його зникнення досі залишається загадкою. Деякі дослідники вважають, що він був зруйнований 56 мільйонів років тому, а інші припускають, що міст залишався більш-менш доступним приблизно до 2,7 мільйона років тому.

Нові дані підтверджують останню гіпотезу, оскільки Rhinocerotidae з'явилися в Європі 33,9 мільйона років тому під час вимирання і розселення, відомого як Grande Coupure, або "великий розріз". Вчені вважають, що 23 мільйони років тому ці носороги з'явилися в Північній Америці, тож сухопутний міст, імовірно, зберігався щонайменше до початку міоцену.

