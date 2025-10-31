Найден 3000-летний гимн Вавилона: он был написан клинописью на глиняной табличке

Ученые нашли древний текст, который считался утерянным на протяжении тысячелетий. Он был записан на каменной табличке и оказался текстом гимна Вавилона.

«Это захватывающий гимн, описывающий Вавилон во всем его величии и дающий представление о жизни его жителей, мужчин и женщин», — говорит автор исследования из Университета Людвига-Максимилиана Энрике Хименес.

Вавилон был основан в Месопотамии около 2000 года до н.э., в то время это был крупнейший город на Земле. Многие произведения, созданные там, остаются краеугольными камнями литературной традиции человечества, пишет SciTechDaily.

Известно, что вавилоняне писали свои тексты клинописью на глиняных табличках, большинство из которых сохранились лишь частично. Команда Хименеса работает над оцифровкой всех известных клинописных фрагментов со всего мира. Проект использует ИИ для сопоставления и объединения фрагментов, относящихся к одному тексту.

Відео дня

«Используя нашу платформу с поддержкой искусственного интеллекта, нам удалось идентифицировать 30 других рукописей, относящихся к вновь обнаруженному гимну — процесс, который раньше занял бы десятилетия», — говорит Хименес.

Ученые смогли реконструировать недостающие фрагменты и полностью расшифровать гимн.

«Этот гимн переписывали дети в школе. Необычно, что столь популярный в свое время текст был нам неизвестен до сих пор», — добавляет исследователь.

Множество копий текста говорит о том, что гимн был очень популярен в свое время. Предположительно, гимн относится к началу первого тысячелетия до нашей эры и состоит из 250 строк.

«Он был написан вавилонянином, который хотел восхвалять свой город. Автор описывает здания в городе, а также то, как воды Евфрата приносят весну и зеленеют поля. Это также удивительно, потому что сохранившаяся месопотамская литература скудна в описаниях природных явлений», - добавляет ученый.

Также в гимне содержится информацию о женщинах Вавилона, их роли жриц и связанных с этим обязанностях. Кроме того, гимн датт представление о городском обществе в Вавилоне. Например, жители описываются как почтительные к иностранцам.

Руины древнего города Вавилон расположены примерно в 85 километрах к югу от иракской столицы Багдада. Они являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, ученые расшифровали вавилонскую табличку VII до н. э. и обнаружили, что это не только карта с изображением Месопотамии. Исследователи нашли надписи на аккадском языке, которые рассказывают историю мира