Знайдено 3000-річний гімн Вавилона: його було написано клинописом на глиняній табличці

Вчені знайшли стародавній текст, який вважався загубленим протягом тисячоліть. Він був записаний на кам'яній табличці та виявився текстом гімну Вавилона.

"Це захопливий гімн, що описує Вавилон в усій його величі та дає уявлення про життя його мешканців, чоловіків і жінок", — каже автор дослідження з Університету Людвіга-Максиміліана Енріке Хіменес.

Вавилон був заснований у Месопотамії близько 2000 року до н.е., на той час це було найбільше місто на Землі. Багато творів, створених там, залишаються наріжними каменями літературної традиції людства, пише SciTechDaily.

Відомо, що вавилоняни писали свої тексти клинописом на глиняних табличках, більшість з яких збереглися лише частково. Команда Хіменеса працює над оцифруванням усіх відомих клинописних фрагментів з усього світу. Проєкт використовує ШІ для зіставлення та об'єднання фрагментів, що належать до одного тексту.

Відео дня

"Використовуючи нашу платформу з підтримкою штучного інтелекту, нам вдалося ідентифікувати 30 інших рукописів, які стосуються нововиявленого гімну, — процес, який раніше зайняв би десятиліття", — каже Хіменес.

Вчені змогли реконструювати відсутні фрагменти і повністю розшифрувати гімн.

"Цей гімн переписували діти в школі. Незвично, що настільки популярний свого часу текст був нам невідомий досі", — додає дослідник.

Безліч копій тексту свідчить про те, що гімн був дуже популярний свого часу. Імовірно, гімн належить до початку першого тисячоліття до нашої ери і складається з 250 рядків.

"Він був написаний вавилонянином, який хотів вихваляти своє місто. Автор описує будівлі в місті, а також те, як води Євфрату приносять весну і зеленіють поля. Це також дивно, тому що збережена месопотамська література мізерна в описах природних явищ", — додає вчений.

Також у гімні міститься інформація про жінок Вавилона, їхню роль жриць і пов'язані з цим обов'язки. Крім того, гімн дає уявлення про міське суспільство у Вавилоні. Наприклад, жителі описуються як шанобливі до іноземців.

Руїни стародавнього міста Вавилон розташовані приблизно за 85 кілометрів на південь від іракської столиці Багдада. Вони є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, вчені розшифрували вавилонську табличку VII до н. е. і виявили, що це не лише карта із зображенням Месопотамії. Дослідники знайшли написи аккадською мовою, які розповідають історію світу