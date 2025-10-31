Тыквы, кабачки и цуккини скрывают токсичный секрет: что с ними не так

Тыквы, кабачки, цуккини и другие из семейства тыквенных обладают одним удивительным свойством. Они могут поглощать загрязняющие вещества из почвы и накапливать их внутри своих съедобных частей.

Ученым из Университета Кобе удалось раскрыть биологическую причину такого явления. Теперь исследователи считают, что могут вырастить абсолютно безопасные овощи. Также растения можно будет использовать для очистки загрязненных земель, пишет Science Daily.

Растения семейства тыквенных, включая тыкву, дыню, огурцы и цуккини, известны тем, что накапливают в своих плодах большое количество загрязняющих веществ.

«Загрязняющие вещества нелегко разлагаются и поэтому представляют опасность для здоровья людей, употребляющих эти фрукты. Интересно, что другие растения этого не делают, поэтому мне стало интересно, почему это происходит именно с этой группой растений», - говорит эксперт из Университета Кобе Инуи Хидэюки.

Более ранняя работа Хидэюки и его команды показала, что тыквенные культуры содержат белок, который связывается с загрязняющими веществами, позволяя им проникать через ткани растения. В недавнем исследовании ученые обнаружили, что форма этих белков и прочность их связи с загрязняющими веществами определяют, сколько загрязнений попадает в надземную часть растения.

«Однако эти белки присутствуют во многих других растениях, и даже среди тыквенных культур есть сорта, которые более склонны к накоплению загрязняющих веществ, чем другие. Затем мы заметили, что у сортов с высокой степенью накопления загрязняющих веществ концентрация белка в соке выше», — говорит Инуи.

Такие результаты побудили команду выяснить, как эти белки попадают в сок растения. Оказалось, что белки с высокой способностью к накоплению загрязняющих веществ выделяются в сок, а другие их виды остаются в клетке. Небольшое изменение в аминокислотной последовательности белка служит «меткой», указывая клетке, сохранять белок или выводить его наружу.

«Контролируя поведение белков, переносящих загрязняющие вещества, посредством генетической модификации их способности связывать загрязняющие вещества или выделять их в сок растений, мы считаем, что сможем выращивать безопасные культуры, не накапливающие вредные химические вещества в своих съедобных частях», — говорит Инуи.

Напомним, свежие овощи полны опасных частиц, они напитываются ими прямо из почвы. Новое исследование показало, что мельчайшие фрагменты нанопластика, присутствующие в почве, легко могут просачиваться в овощи. Ученые считают, что они попадают в съедобные части овощей, которые затем потребляют люди.