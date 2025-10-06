Свежие овощи полны опасных частиц: они напитываются ими прямо из почвы

Новое исследование показало, что мельчайшие фрагменты нанопластика, присутствующие в почве, легко могут просачиваться в овощи. Ученые считают, что они попадают в съедобные части овощей, которые затем потребляют люди.

Related video

С тех пор как более 150 лет назад люди впервые изобрели пластик, он успел стать настоящей проблемой для человечества и планеты в целом Крохотные частицы пластика ранее уже были обнаружены в воде, почве, воздухе, наших собственных телах и даже дыхании дельфинов. Теперь ученые обнаружили, что крохотные фрагменты также способны просачиваться из почвы в съедобные части овощей, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Результаты исследования были опубликованы в журнале Environmental Research и основаны на результатах эксперимента команды из Плимутского университета в Великобритании. В ходе эксперимента ученые поместили редис в гидропонную систему, содержащую наночастицы полистирола, а затем наблюдали.

Через пять дней почти 5% нанопластика попало в корни редиса. Четверть из них оказалась в съедобных мясистых корнях, а десятая часть поднялась вверх к листовым побегам, несмотря на анатомические особенности растений, которые обычно фильтруют вредные вещества из почвы.

По словам соавтора исследования, физиолога Натаниэля Кларка, в корнях у растений есть слой, известный как полоска Каспари – он должен действовать как своего ода фильтр против частиц, многие из которых могут оказаться вредными. Отметим, что это первое исследование, продемонстрировавшее, что частицы нанопластика способны преодолевать этот барьер, накапливаясь в растениях и попадая во все, кто их потребляет.

Результаты исследования показывают, что даже свежие, полезные продукты питания могут содержать миллионы фрагментов пластика всего на один укус – многие из них размером не более миллионной доли сантиметра.

Авторы исследования также отмечают, что их работа имеет некоторые ограничения, поскольку в эксперименте не использовалось оборудование, соответствующее реальным условиям. Концентрация пластика в жидком растворе выше, чем предполагалось для почвы, и были протестированы только один вид пластика и один вид овощей.

И все же результаты весьма однозначны: мельчайшие наночастицы пластика, по-видимому, способны проникать сквозь защитные барьеры растений и оттуда попадать в пищу, которую мы едим. Учитывая быстрое распространение пластикового загрязнения, это может происходить в глобальном масштабе в максимально возможных масштабах.

Авторы исследования также отмечают, что нет причин полагать, что просачивание нанопластика в плоды характерно лишь для одного овоща, поскольку вполне вероятно, что нанопластик проникает в различные виды продуктов, выращиваемых по всему миру.

Предыдущие исследования также показали, что нанопластик и микропластик способен глубоко проникать в организм людей. Однако все еще остается непонятным, какой именно ущерб микропластик может нанести организму человека. Впрочем, исследования показывают, что частицы пластика, вероятно, может вызвать всевозможные биологические нарушения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в лесах идут пластиковые дожди: какое открытие сделали ученые.

Ранее Фокус писал о том, что в Китае ученые впервые обнаружили в сердце человека тысячи частиц микропластика.