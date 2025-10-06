Свіжі овочі сповнені небезпечних частинок: вони насичуються ними прямо з ґрунту

Нове дослідження показало, що найдрібніші фрагменти нанопластику, присутні в ґрунті, легко можуть просочуватися в овочі. Вчені вважають, що вони потрапляють в їстівні частини овочів, які потім споживають люди.

Відтоді як понад 150 років тому люди вперше винайшли пластик, він встиг стати справжньою проблемою для людства і планети загалом Крихітні частинки пластику раніше вже були виявлені у воді, ґрунті, повітрі, наших власних тілах і навіть диханні дельфінів. Тепер учені виявили, що крихітні фрагменти також здатні просочуватися з ґрунту в їстівні частини овочів, пише Science Alert.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Environmental Research і засновані на результатах експерименту команди з Плімутського університету у Великій Британії. Під час експерименту вчені помістили редис у гідропонну систему, що містить наночастинки полістиролу, а потім спостерігали.

Через п'ять днів майже 5% нанопластику потрапило в коріння редиски. Чверть із них опинилася в їстівному м'ясистому корінні, а десята частина піднялася до листових пагонів, попри анатомічні особливості рослин, які зазвичай фільтрують шкідливі речовини з ґрунту.

За словами співавтора дослідження, фізіолога Натаніеля Кларка, у корінні рослин є шар, відомий як смужка Каспарі — він має діяти як свого роду фільтр проти частинок, багато з яких можуть виявитися шкідливими. Зазначимо, що це перше дослідження, яке продемонструвало, що частинки нанопластику здатні долати цей бар'єр, накопичуючись у рослинах і потрапляючи в усіх, хто їх споживає.

Результати дослідження показують, що навіть свіжі, корисні харчі можуть містити мільйони фрагментів пластику лише на один укус — багато з них розміром не більше мільйонної частки сантиметра.

Автори дослідження також зазначають, що їхня робота має деякі обмеження, оскільки в експерименті не використовували обладнання, що відповідає реальним умовам. Концентрація пластику в рідкому розчині вища, ніж передбачалося для ґрунту, і було протестовано тільки один вид пластику та один вид овочів.

І все ж результати досить однозначні: найдрібніші наночастинки пластику, мабуть, здатні проникати крізь захисні бар'єри рослин і звідти потрапляти в їжу, яку ми їмо. З огляду на швидке поширення пластикового забруднення, це може відбуватися в глобальному масштабі в максимально можливих масштабах.

Автори дослідження також зазначають, що немає причин вважати, що просочування нанопластику в плоди характерне лише для одного овоча, оскільки цілком імовірно, що нанопластик проникає в різні види продуктів, які вирощують по всьому світу.

Попередні дослідження також показали, що нанопластик і мікропластик здатний глибоко проникати в організм людей. Проте все ще залишається незрозумілим, якої саме шкоди мікропластик може завдати організму людини. Утім, дослідження показують, що частинки пластику, ймовірно, можуть спричинити всілякі біологічні порушення.

