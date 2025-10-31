Гарбузи, кабачки та цукіні приховують токсичний секрет: що з ними не так

Гарбузи, кабачки, цукіні та інші з родини гарбузових мають одну дивовижну властивість. Вони можуть поглинати забруднювальні речовини з ґрунту і накопичувати їх усередині своїх їстівних частин.

Вченим з Університету Кобе вдалося розкрити біологічну причину такого явища. Тепер дослідники вважають, що можуть виростити абсолютно безпечні овочі. Також рослини можна буде використовувати для очищення забруднених земель, пише Science Daily.

Рослини сімейства гарбузових, включно з гарбузом, динею, огірками і цукіні, відомі тим, що накопичують у своїх плодах велику кількість забруднювальних речовин.

"Забруднювальні речовини нелегко розкладаються і тому становлять небезпеку для здоров'я людей, які вживають ці фрукти. Цікаво, що інші рослини цього не роблять, тому мені стало цікаво, чому це відбувається саме з цією групою рослин", — каже експерт з Університету Кобе Інуї Хідейюкі.

Більш рання робота Хідейюкі та його команди показала, що гарбузові культури містять білок, який зв'язується із забруднювальними речовинами, дозволяючи їм проникати через тканини рослини. У недавньому дослідженні вчені виявили, що форма цих білків і міцність їхнього зв'язку із забруднювальними речовинами визначають, скільки забруднень потрапляє в надземну частину рослини.

"Однак ці білки присутні в багатьох інших рослинах, і навіть серед гарбузових культур є сорти, які більш схильні до накопичення забруднювальних речовин, ніж інші. Потім ми помітили, що у сортів із високим ступенем накопичення забруднювальних речовин концентрація білка в соку вища", — каже Інуї.

Такі результати спонукали команду з'ясувати, як ці білки потрапляють у сік рослини. Виявилося, що білки з високою здатністю до накопичення забруднювальних речовин виділяються в сік, а інші їхні види залишаються в клітині. Невелика зміна в амінокислотній послідовності білка служить "міткою", вказуючи клітині, зберігати білок чи виводити його назовні.

"Контролюючи поведінку білків, що переносять забруднювальні речовини, за допомогою генетичної модифікації їхньої здатності зв'язувати забруднювальні речовини або виділяти їх у сік рослин, ми вважаємо, що зможемо вирощувати безпечні культури, які не накопичують шкідливих хімічних речовин у своїх їстівних частинах", — каже Інуї.

Нагадаємо, свіжі овочі сповнені небезпечних частинок, вони насичуються ними прямо з ґрунту. Нове дослідження показало, що найдрібніші фрагменти нанопластику, присутні в ґрунті, легко можуть просочуватися в овочі. Вчені вважають, що вони потрапляють в їстівні частини овочів, які потім споживають люди.