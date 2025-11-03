В Ираке нашли затерянный 5000-летний зиккурат: это был храм в одном из первых городов мира

В Ираке археологи обнаружили руины 5000-летнего здания, которое могло быть храмом в одном из первых городов мира. Ученые говорят, что найденные руины относятся к Урукскому периоду.

Монументальное сооружение оказалось погребенным под землей на археологическом участке Кани-Шайе в северной части провинции Сулеймания, у подножия гор Загрос на севере Ирака, пишет Live Science.

“Если монументальный характер данного сооружения подтвердится, над чем мы сейчас и работаем, открытие может перевернуть наше понимание Урука с окружавшими этот город регионами”, - говорят авторы открытия.

По словам археологов, сооружение было посторожено примерно в 3300–3100 гг. до н.э.

В древнем Уруке проживали 80 тыс. человек, а сам город занимал площадь до 400 гектаров. В городе была система улиц и зон разного назначения, такие как административные и жилые кварталы.

Руководители раскопок говорят, что сооружение было найдено в верхней части земляного кургана Кани-Шайе. Архитектурный стиль строения указывает на то, что это было официальное здание. В частности, ученые считают, что это было “культовым пространством” или храмом для поклонения.

На месте раскопок также были найдены фрагменты золотой подвески, которая могла быть символом “социальной демонстрации” богатства в общине. Археологи нашли и цилиндрические печати периоду Урука, которые ассоциировались с администрацией и политической властью.

Команда также нашла древние декоративные украшения из обожженной глины в виде конусов, с помощью которых украшалась штукатурка на стенах. Затем рисунок раскрашивали, создавая мозаичный эффект на стене. Чаще всего это были геометрические узоры, такие как треугольники и зигзаги.

Такие украшения на стенах, по словам археологов, служат еще одним доказательством того, что здание было общественны или церемониальным сооружением.

Именно в Уруке впервые появилась форма строительства в стиле “зиккурат”, которая использовалась позже в строительства храмов цивилизациями Месопотамии. Также Урук мог быть первым местом, где жрецы начали носить особые облачения и иметь религиозную иконографию.

Напомним, ученые назвали самые старые заселенные города мира из всех колыбелей человечества. Около 10 000 лет до нашей эры человечество стало селиться в небольших фермерских общинах, которые со временем превратились в первые в мире города.