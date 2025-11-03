В Іраку знайшли загублений 5000-річний зіккурат: це був храм в одному з перших міст світу

В Іраку археологи виявили руїни 5000-річної будівлі, яка могла бути храмом в одному з перших міст світу. Учені кажуть, що знайдені руїни належать до Урукського періоду.

Монументальна споруда виявилася похованою під землею на археологічній ділянці Кані-Шайє в північній частині провінції Сулейманія, біля підніжжя гір Загрос на півночі Іраку, пише Live Science.

"Якщо монументальний характер цієї споруди підтвердиться, над чим ми зараз і працюємо, відкриття може перевернути наше розуміння Урука з регіонами, що оточували це місто", — кажуть автори відкриття.

За словами археологів, споруда була збудована приблизно в 3300-3100 рр. до н.е.

У стародавньому Уруку проживали 80 тис. осіб, а саме місто займало площу до 400 гектарів. У місті була система вулиць і зон різного призначення, такі як адміністративні та житлові квартали.

Керівники розкопок кажуть, що споруду було знайдено у верхній частині земляного кургану Кані-Шайє. Архітектурний стиль будови вказує на те, що це була офіційна будівля. Зокрема, вчені вважають, що це був "культовий простір" або храм для поклоніння.

На місці розкопок також були знайдені фрагменти золотої підвіски, яка могла бути символом "соціальної демонстрації" багатства в громаді. Археологи знайшли і циліндричні печатки періоду Урука, які асоціювалися з адміністрацією та політичною владою.

Команда також знайшла стародавні декоративні прикраси з обпаленої глини у вигляді конусів, за допомогою яких прикрашали штукатурку на стінах. Потім малюнок розфарбовували, створюючи мозаїчний ефект на стіні. Найчастіше це були геометричні візерунки, такі як трикутники та зигзаги.

Такі прикраси на стінах, за словами археологів, слугують ще одним доказом того, що будівля була громадською або церемоніальною спорудою.

Саме в Уруку вперше з'явилася форма будівництва в стилі "зіккурат", яка використовувалася пізніше в будівництва храмів цивілізаціями Месопотамії. Також Урук міг бути першим місцем, де жерці почали носити особливе вбрання та мати релігійну іконографію.

Нагадаємо, вчені назвали найстаріші заселені міста світу з усіх колисок людства. Близько 10 000 років до нашої ери людство почало селитися в невеликих фермерських громадах, які з часом перетворилися на перші у світі міста.