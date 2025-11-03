Самый грозный хищник океана в опасности: косатки разработали гениальный способ их уничтожения

В последние годы ученые часто говорят о косатках и их странном поведении. Теперь ученые зафиксировали нечто еще более ужасное – хищники разработали новый ужасающий способ уничтожения больших белых акул.

В последние несколько лет косатки ведут себя довольно странно: пожирают дельфинов и топят лодки в Гибралтарском проливе. Но теперь, в новом исследовании ученые обнаружили, что они также разработали жуткую тактику убийства, чтобы лакомиться печенью молодых больших белых акул, пишет Science Focus.

Сразиться с самой страшной рыбой в мире непросто, но стая косаток в Калифорнийском заливе похоже разработала собственный ужасающий метод. Стая косаток действует сообща: животные переворачивают акулу вверх тормашками, что парализует ее, а затем вырывают ее богатую энергией печень, чтобы поделиться. Ученые засняли это поведение на камеру.

По словам морского биолога из Эксетерского университета, профессора Каллума Робертса, косатки, вероятно, самые умные из всех морских существ, судя по их неиссякаемой изобретательности в ловле добычи. В далеком прошлом косатки охотились на китов, пойманных промышленными китобойными судами, и съедали их языки.

Отметим, что случаи поедания косатками взрослых белых акул были зарегистрированы в последние годы, новые наблюдения являются первым свидетельством неоднократного использования точных методов охоты.

В августе 2020 года группа исследователей наблюдала за стаей косаток, когда заметила, как животные убили двух акул. В 2022 году ученые стали свидетелями того, как другая стая косаток убила третью акулу. В ходе исследования косатки выталкивали акул на поверхность, переворачивая их вверх дном – это вводит животных в состояние "тонической неподвижности", вызванное быстрым изменением окружающей среды. В этом беззащитном состоянии косатки могут забрать из тела косаток все, что им нужно, и оставить остальное.

У молодых акул нет опыта, чтобы убежать от стаи, когда они ее видят. Однако авторы исследования считают, что такое поведение может указывать на то, что косатки могут охотиться на больших белых акул чаще, чем предполагалось ранее.

По словам ведущего автора исследования Эрика Хигуэра Риваса, такое поведение акул свидетельствует о развитом интеллекте косаток, их стратегическом мышлении и сложном социальном обучении, поскольку охотничьи приемы передаются из поколения в поколение внутри их стаи.

Предполагается, что изменение климата также может играть ключевую роль. Эль-Ниньо, естественное явление потепления в Тихом океане, становится все более интенсивным, и одним из последствий этого является расширение ареалов обитания больших белых акул в сторону территорий косаток. Эти места, как известно, полны неопытных молодых акул, которые являются легкой добычей косаток.

В то же время эксперты обеспокоены тем, что это новое поведение может обернуться неприятностями для акул, но невероятно полезно для косаток.

