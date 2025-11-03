Найгрізніший хижак океану в небезпеці: косатки розробили геніальний спосіб їх знищення

Останніми роками вчені часто говорять про косаток та їхню дивну поведінку. Тепер учені зафіксували щось ще більш жахливе — хижаки розробили новий жахливий спосіб знищення великих білих акул.

В останні кілька років косатки поводяться досить дивно: пожирають дельфінів і топлять човни в Гібралтарській протоці. Але тепер, у новому дослідженні вчені виявили, що вони також розробили моторошну тактику вбивства, щоб ласувати печінкою молодих великих білих акул, пише Science Focus.

Битися з найстрашнішою рибою у світі непросто, але зграя косаток у Каліфорнійській затоці схоже розробила власний страхітливий метод. Зграя косаток діє спільно: тварини перевертають акулу догори дриґом, що паралізує її, а потім виривають її багату енергією печінку, щоб поділитися. Вчені зняли цю поведінку на камеру.

За словами морського біолога з Ексетерського університету, професора Каллума Робертса, косатки, ймовірно, найрозумніші з усіх морських істот, судячи з їхньої невичерпної винахідливості в лові здобичі. У далекому минулому косатки полювали на китів, спійманих промисловими китобійними судами, і з'їдали їхні язики.

Зазначимо, що випадки поїдання косатками дорослих білих акул були зареєстровані останніми роками, нові спостереження є першим свідченням неодноразового використання точних методів полювання.

У серпні 2020 року група дослідників спостерігала за зграєю косаток, коли помітила, як тварини вбили двох акул. У 2022 році вчені стали свідками того, як інша зграя косаток убила третю акулу. Під час дослідження косатки виштовхували акул на поверхню, перевертаючи їх догори дном — це вводить тварин у стан "тонічної нерухомості", викликаний швидкою зміною навколишнього середовища. У цьому беззахисному стані косатки можуть забрати з тіла косаток усе, що їм потрібно, і залишити решту.

У молодих акул немає досвіду, щоб втекти від зграї, коли вони її бачать. Однак автори дослідження вважають, що така поведінка може вказувати на те, що косатки можуть полювати на великих білих акул частіше, ніж передбачалося раніше.

За словами провідного автора дослідження Еріка Хігуера Ріваса, така поведінка акул свідчить про розвинений інтелект косаток, їхнє стратегічне мислення і складне соціальне навчання, оскільки мисливські прийоми передаються з покоління в покоління всередині їхньої зграї.

Передбачається, що зміна клімату також може відігравати ключову роль. Ель-Ніньйо, природне явище потепління в Тихому океані, стає дедалі інтенсивнішим, і одним із наслідків цього є розширення ареалів проживання великих білих акул у бік територій косаток. Ці місця, як відомо, повні недосвідчених молодих акул, які є легкою здобиччю косаток.

Водночас експерти стурбовані тим, що ця нова поведінка може обернутися неприємностями для акул, але неймовірно корисна для косаток.

