Всего через 7 лет Земле придется защищаться от "резонансного роя": что летит к нашей планете

Каждую осень с Земли можно наблюдать за метеорным потоком Тауриды. Этот поток состоит из пыли, камней и других обломков кометы Энке, которые падают в атмосферу Земли.

Большая часть обломков, которая является частью метеорного потока, достаточно мала, чтобы нанести вред планете. Космические камни чаще всего сгорают в атмосфере Земли, но ученые подозревают, что не все обломки кометы Энке такие же маленькие, пишет Discover Magazine.

Новое исследование было проведено командой ученых из Университета Нью-Мексико. Исследователи выяснили, что метеорный поток Тауриды в 2032 и 2036 году могут принести околоземные объекты, из-за которых Земле понадобится планетарная защита.

«Планетарная защита – это междисциплинарная и скоординированная на международном уровне деятельность по защите Земли и ее обитателей от столкновений с объектами, сближающимися с Землей (ОСЗ)», – заявил в пресс-релизе Марк Бослоу, профессор-исследователь Университета Нью-Мексико и ведущий автор исследования.

«Для этого требуются исследования для обнаружения и отслеживания ОСЗ, кампании по определению характеристик опасных объектов, моделирование для понимания и прогнозирования последствий столкновений, а также смягчение этих последствий путем предотвращения столкновений и/или гражданской обороны», – добавил Бослоу.

В своем исследовании команда провела анализ потока Таурид и обнаружила повышенный риск появления достаточно крупных объектов. Эти обломки будут не сгорать в атмосфера, а взрываться подобно челябинскому метеориту.

Также эксперты изучают вероятность появления резонансного роя Таурид.

«Резонансный рой — это теория, но есть некоторые свидетельства того, что существует разреженный рой небольших объектов, поскольку яркие болиды и сейсмические следы ударов о Луну наблюдались в те моменты, когда теория предсказывает это», — сказал Бослоу.

Авторы подчеркивают, что исследование пока остается теоретическим, но резонансный рой может формировать Юпитерю Он притягивает объекты потока Тауриды друг к другу. Если теория окажется верной, то такой рой Таурид может прилететь к Земле в 2032 и 2036 годах.

«Если мы обнаружим объекты за достаточное время, мы сможем принять меры для снижения или полного устранения риска. Если новый инфракрасный телескоп (NEO Surveyor) будет запущен, то у нас потенциально будет гораздо больше времени для предупреждения», — сказал Бослоу.

