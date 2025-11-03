Лише через 7 років Землі доведеться захищатися від "резонансного рою": що летить до нашої планети

Щоосені із Землі можна спостерігати за метеорним потоком Тауриди. Цей потік складається з пилу, каміння та інших уламків комети Енке, які падають в атмосферу Землі.

Велика частина уламків, яка є частиною метеорного потоку, досить мала, щоб завдати шкоди планеті. Космічні камені найчастіше згорають в атмосфері Землі, але вчені підозрюють, що не всі уламки комети Енке такі ж маленькі, пише Discover Magazine.

Нове дослідження було проведено командою вчених з Університету Нью-Мексико. Дослідники з'ясували, що метеорний потік Тауріди у 2032 і 2036 році можуть принести навколоземні об'єкти, через які Землі знадобиться планетарний захист.

"Планетарний захист — це міждисциплінарна і скоординована на міжнародному рівні діяльність із захисту Землі та її мешканців від зіткнень з об'єктами, що зближуються із Землею (ОСЗ)", — заявив у пресрелізі Марк Бослоу, професор-дослідник Університету Нью-Мексико і провідний автор дослідження.

"Для цього потрібні дослідження для виявлення і відстеження ОСЗ, кампанії з визначення характеристик небезпечних об'єктів, моделювання для розуміння і прогнозування наслідків зіткнень, а також пом'якшення цих наслідків шляхом запобігання зіткненням і/або цивільної оборони", — додав Бослоу.

У своєму дослідженні команда провела аналіз потоку Таурид і виявила підвищений ризик появи досить великих об'єктів. Ці уламки не згоратимуть в атмосфері, а вибухатимуть подібно до челябінського метеорита.

Також експерти вивчають імовірність появи резонансного рою Таурид.

"Резонансний рій — це теорія, але є деякі свідчення того, що існує розріджений рій невеликих об'єктів, оскільки яскраві боліди та сейсмічні сліди ударів об Місяць спостерігалися в ті моменти, коли теорія пророкує це", — сказав Бослоу.

Автори підкреслюють, що дослідження поки що залишається теоретичним, але резонансний рій може формувати Юпітеру Він притягує об'єкти потоку Тауріди один до одного. Якщо теорія виявиться вірною, то такий рій Таурид може прилетіти до Землі у 2032 і 2036 роках.

"Якщо ми виявимо об'єкти за достатній час, ми зможемо вжити заходів для зниження або повного усунення ризику. Якщо новий інфрачервоний телескоп (NEO Surveyor) буде запущено, то у нас потенційно буде набагато більше часу для попередження", — сказав Бослоу.

