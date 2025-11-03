Подводная капсула на глубине 50 метров сделает людей "водным видом" (фото)
Создана стальная капсула, которая должна приблизить человечество к жизни на дне океана. Она рассчитана на глубину в 50 метров и состоит из жилого отсека, дайвинг-центра, а также базы.
Новое место обитания получило название Vanguard, оно позволит жить и работать в темных глубинах океана команде из четырех «акванавтов». Проживание в такой капсуле даст исследователям возможность проводить глубоководные исследования намного дольше, чем раньше, пишет Daily Mail.
Главная часть капсулы имеет длину 12 метров, а ширину – 3,7 метра, она предназначена для приема пищи, сна и исследовательской работы. Жилые помещения в капсуле оборудованы койками, камбузом для приготовления пищи и туалетом.
В дайвинг-центре исследователи смогут переодеваться в снаряжение для дайвинга и выходить в океан через «лунный бассейн».
За подачу воздуха, воды, электричества и связи отвечает надводный буй. Посетители смогут проводить на подводной станции неделю и больше.
«Под поверхностью океана лежит обширная, практически неизведанная область, которая веками завораживала человечество. DEEP стремится изменить это, открыв новую эру подводной жизни. Их амбициозная миссия — сделать человека водным существом — начинается с Vanguard и представляет собой важный шаг вперед в том, как люди могут жить и работать под водой», - говорят в компании DEEP, которая является автором проекта.
Несколько дней назад Vanguard официально представили в Майами, штат Флорида. Эксперты утверждают, что подводная капсула может открыть совершенно новую область науки.
На данный момент имеющиеся технологии позволяют людям проводить ограниченное время на глубине. Но Vanguard позволит дайверам часами исследовать глубину, прежде чем вернуться в среду обитания.
Разработчики надеются, что капсула позволит проводить более обширные и комплексные исследования, а также наблюдать за морской жизнью в режиме реального времени. Это может стать революцией в усилиях человечества по восстановлению коралловых рифов, мониторингу климата и даже подготовке астронавтов.
DEEP заявила о своей более масштабной цели – создать «глобальную сеть подводных сред обитания, которая могла бы обеспечить постоянное присутствие человека в океане».
В настоящее время капсула находится всего в 20 метрах под водой, но прототип спроектирован так, чтобы комфортно находиться на глубине 50 метров.
Напомним, в Тихом океане найден огромный подводный "метрополис". В новом исследовании ученые изучили глубины Тихого океана с помощью управляемого аппарата и смогли пролить свет на огромный “метрополис”, скрытый под толщей воды. Считается, что он в разы больше “Затерянного города” в Атлантическом океане.