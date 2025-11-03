Подводная капсула на глубине 50 метров сделает людей "водным видом" (фото)

Создана стальная капсула, которая должна приблизить человечество к жизни на дне океана. Она рассчитана на глубину в 50 метров и состоит из жилого отсека, дайвинг-центра, а также базы.

Новое место обитания получило название Vanguard, оно позволит жить и работать в темных глубинах океана команде из четырех «акванавтов». Проживание в такой капсуле даст исследователям возможность проводить глубоководные исследования намного дольше, чем раньше, пишет Daily Mail.

Главная часть капсулы имеет длину 12 метров, а ширину – 3,7 метра, она предназначена для приема пищи, сна и исследовательской работы. Жилые помещения в капсуле оборудованы койками, камбузом для приготовления пищи и туалетом.

Капсула оборудована зоной отдыха Фото: DEEP

В дайвинг-центре исследователи смогут переодеваться в снаряжение для дайвинга и выходить в океан через «лунный бассейн».

За подачу воздуха, воды, электричества и связи отвечает надводный буй. Посетители смогут проводить на подводной станции неделю и больше.

Также в капсуле имеются койки для исследователей и гостей Фото: DEEP

«Под поверхностью океана лежит обширная, практически неизведанная область, которая веками завораживала человечество. DEEP стремится изменить это, открыв новую эру подводной жизни. Их амбициозная миссия — сделать человека водным существом — начинается с Vanguard и представляет собой важный шаг вперед в том, как люди могут жить и работать под водой», - говорят в компании DEEP, которая является автором проекта.

На борту подводной капсулы есть кухня

Несколько дней назад Vanguard официально представили в Майами, штат Флорида. Эксперты утверждают, что подводная капсула может открыть совершенно новую область науки.

Также имеется и туалет Фото: DEEP

На данный момент имеющиеся технологии позволяют людям проводить ограниченное время на глубине. Но Vanguard позволит дайверам часами исследовать глубину, прежде чем вернуться в среду обитания.

Разработчики надеются, что капсула позволит проводить более обширные и комплексные исследования, а также наблюдать за морской жизнью в режиме реального времени. Это может стать революцией в усилиях человечества по восстановлению коралловых рифов, мониторингу климата и даже подготовке астронавтов.

DEEP заявила о своей более масштабной цели – создать «глобальную сеть подводных сред обитания, которая могла бы обеспечить постоянное присутствие человека в океане».

В настоящее время капсула находится всего в 20 метрах под водой, но прототип спроектирован так, чтобы комфортно находиться на глубине 50 метров.

