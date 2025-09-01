В Тихом океане найден огромный подводный "метрополис": затмевает "Затерянный город" в Атлантике

В новом исследовании ученые изучили глубины Тихого океана с помощью управляемого аппарата и смогли пролить свет на огромный “метрополис”, скрытый под толщей воды. Считается, что он в разы больше “Затерянного города” в Атлантическом океане.

В 2000 году ученые исследовали глубины Атлантического океана недалеко от Срединно-Атлантического хребта, когда наткнулись на "Затерянный город". В результате он стал крупнейшим полем гидротермальных источников, известных в мире. Однако в новом исследовании ученые обнаружили нечто более масштабное, но уже в Тихом океане, пишет Science Alert.

Крупнейший подводный "метрополис"

Открытие было сделано во время исследования Тихого океана и проливает свет на огромный подводный "метрополис". Сквозь завесу падающего морского "снега" ученые обнаружили призрачные карбонатные стены и острые скалы вокруг двух десятков гидротермальных источников.

Недавно обнаруженное гидротермальное поле площадью 11,1 квадратных километра более чем в 100 раз превосходит свое атлантическое подобие к северо-востоку от Папуа-Новой Гвинеи. Открытие было сделано учеными из Лаошаньской лаборатории и Китайской академии наук (КАН) и получило название – гидротермальное поле Куньлунь.

Как и Затерянный город, их открытие – редкость, и оно может служить еще лучшим примером того, как зародилась жизнь на Земле.

Уникальное морское дно

По словам исследователей, уникальное морское дно Куньлуня фонтанирует богатыми водородом флюидами при температуре ниже 40°C – гораздо холоднее, чем "черные курильщики" других гидротермальных источников, напоминающие подводные трубы.

Предполагается, что богатые водородом флюиды подводного "метрополиса" напоминают "горячие супы", существовавшие на Земле миллиарды лет, когда зародилась жизнь на планете. Все это делает поле глубоководных источников идеальным фоном для дальнейших исследований того, как жизнь может формироваться из неорганической материи.

По словам морского геохимика Вэйдуна Сана, особенно интересен экологический потенциал этого места. В ходе исследования ученые наблюдали разнообразную глубоководную жизнь, которая процветает в этом месте, а именно:

креветок;

лобстеров;

актиний;

трубчатых червей.

Основываясь на анализе гидротермального поля, исследователи подсчитали, что Куньлунь обеспечивает до 8% потока абиотического водорода из всех подводных источников мира. Для сравнения, это огромный вклад одной системы в общий цикл.

В отличие от Затерянного города, который отмечен тонкими, зазубренными башнями доломита, кратеры Куньлуня могут достигать сотен метров в диаметре и уходить на глубину более 100 метров. Даже более мелкие впадины обычно имеют глубину более 30 метров.

Считается, что трубы Куньлуня образовались в результате проникновения морской воды в мантию планеты, где взаимодействие жидкости и горной породы приводило к выделению тепла и водорода. Первый этап формирования, вероятно, привел к мощному взрыву, создавшему кратер. Затем, по мере образования трещин в породе, дальнейшие реакции с соленой водой привели к выделению водорода. Со временем карбонатные отложения запечатывали эти каналы, пока водород не начал накапливаться вновь, вызывая более мелкие взрывы.

Предполагаемые стадии развития гидротермального поля Куньлунь Фото: NOAA

