У Тихому океані знайдено величезний підводний "метрополіс": затьмарює "Загублене місто" в Атлантиці

У новому дослідженні вчені вивчили глибини Тихого океану за допомогою керованого апарату і змогли пролити світло на величезний "метрополіс", прихований під товщею води. Вважається, що він у рази більший за "Загублене місто" в Атлантичному океані.

У 2000 році вчені досліджували глибини Атлантичного океану недалеко від Серединно-Атлантичного хребта, коли натрапили на"Загублене місто". У результаті воно стало найбільшим полем гідротермальних джерел, відомих у світі. Однак у новому дослідженні вчені виявили щось більш масштабне, але вже в Тихому океані, пише Science Alert.

Найбільший підводний "метрополіс"

Відкриття було зроблено під час дослідження Тихого океану і проливає світло на величезний підводний "метрополіс". Крізь завісу морського "снігу", що падає, вчені виявили примарні карбонатні стіни та гострі скелі навколо двох десятків гідротермальних джерел.

Нещодавно виявлене гідротермальне поле площею 11,1 квадратного кілометра більш ніж у 100 разів перевершує свою атлантичну подобу на північний схід від Папуа-Нової Гвінеї. Відкриття було зроблено вченими з Лаошаньської лабораторії та Китайської академії наук (КАН) і отримало назву — гідротермальне поле Куньлунь.

Як і Загублене місто, їхнє відкриття — рідкість, і воно може слугувати ще кращим прикладом того, як зародилося життя на Землі.

Унікальне морське дно

За словами дослідників, унікальне морське дно Куньлуня фонтанує багатими воднем флюїдами за температури нижче 40°C — набагато холодніше, ніж "чорні курці" інших гідротермальних джерел, що нагадують підводні труби.

Передбачається, що багаті воднем флюїди підводного "метрополісу" нагадують "гарячі супи", що існували на Землі мільярди років, коли зародилося життя на планеті. Усе це робить поле глибоководних джерел ідеальним фоном для подальших досліджень того, як життя може формуватися з неорганічної матерії.

За словами морського геохіміка Вейдуна Сана, особливо цікавий екологічний потенціал цього місця. Під час дослідження вчені спостерігали різноманітне глибоководне життя, яке процвітає в цьому місці, а саме:

креветок;

лобстерів;

актиній;

трубчастих черв'яків.

Ґрунтуючись на аналізі гідротермального поля, дослідники підрахували, що Куньлунь забезпечує до 8% потоку абіотичного водню з усіх підводних джерел світу. Для порівняння, це величезний внесок однієї системи в загальний цикл.

На відміну від Загубленого міста, яке позначене тонкими, зазубреними баштами доломіту, кратери Куньлуня можуть сягати сотень метрів у діаметрі та йти на глибину понад 100 метрів. Навіть більш дрібні западини зазвичай мають глибину понад 30 метрів.

Вважається, що труби Куньлуня утворилися внаслідок проникнення морської води в мантію планети, де взаємодія рідини й гірської породи призводила до виділення тепла і водню. Перший етап формування, ймовірно, призвів до потужного вибуху, що створив кратер. Потім, у міру утворення тріщин у породі, подальші реакції з солоною водою призвели до виділення водню. Згодом карбонатні відкладення запечатували ці канали, поки водень не почав накопичуватися знову, викликаючи більш дрібні вибухи.

Передбачувані стадії розвитку гідротермального поля Куньлунь Фото: NOAA

