Підводна капсула на глибині 50 метрів зробить людей "водним видом" (фото)
Створено сталеву капсулу, яка має наблизити людство до життя на дні океану. Вона розрахована на глибину в 50 метрів і складається з житлового відсіку, дайвінг-центру, а також бази.
Нове місце проживання отримало назву Vanguard, воно дасть змогу жити і працювати в темних глибинах океану команді з чотирьох "акванавтів". Проживання в такій капсулі дасть дослідникам можливість проводити глибоководні дослідження набагато довше, ніж раніше, пише Daily Mail.
Головна частина капсули має довжину 12 метрів, а ширину — 3,7 метра, вона призначена для прийому їжі, сну і дослідницької роботи. Житлові приміщення в капсулі обладнані ліжками, камбузом для приготування їжі та туалетом.
У дайвінг-центрі дослідники зможуть переодягатися в спорядження для дайвінгу і виходити в океан через "місячний басейн".
За подачу повітря, води, електрики та зв'язку відповідає надводний буй. Відвідувачі зможуть проводити на підводній станції тиждень і більше.
"Під поверхнею океану лежить велика, практично незвідана область, яка століттями заворожувала людство. DEEP прагне змінити це, відкривши нову еру підводного життя. Їхня амбітна місія — зробити людину водною істотою — починається з Vanguard і є важливим кроком уперед у тому, як люди можуть жити і працювати під водою", — кажуть у компанії DEEP, яка є автором проєкту.
Кілька днів тому Vanguard офіційно представили в Маямі, штат Флорида. Експерти стверджують, що підводна капсула може відкрити абсолютно нову галузь науки.
Наразі наявні технології дають змогу людям проводити обмежений час на глибині. Але Vanguard дасть змогу дайверам годинами досліджувати глибину, перш ніж повернутися в середовище проживання.
Розробники сподіваються, що капсула дасть змогу проводити ширші та комплексніші дослідження, а також спостерігати за морським життям у режимі реального часу. Це може стати революцією в зусиллях людства з відновлення коралових рифів, моніторингу клімату і навіть підготовки астронавтів.
DEEP заявила про свою масштабнішу мету — створити "глобальну мережу підводних середовищ існування, яка могла б забезпечити постійну присутність людини в океані".
Наразі капсула перебуває всього за 20 метрів під водою, але прототип спроєктований так, щоб комфортно перебувати на глибині 50 метрів.
