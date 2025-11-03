Підводна капсула на глибині 50 метрів зробить людей "водним видом" (фото)

Створено сталеву капсулу, яка має наблизити людство до життя на дні океану. Вона розрахована на глибину в 50 метрів і складається з житлового відсіку, дайвінг-центру, а також бази.

Нове місце проживання отримало назву Vanguard, воно дасть змогу жити і працювати в темних глибинах океану команді з чотирьох "акванавтів". Проживання в такій капсулі дасть дослідникам можливість проводити глибоководні дослідження набагато довше, ніж раніше, пише Daily Mail.

Головна частина капсули має довжину 12 метрів, а ширину — 3,7 метра, вона призначена для прийому їжі, сну і дослідницької роботи. Житлові приміщення в капсулі обладнані ліжками, камбузом для приготування їжі та туалетом.

Капсула обладнана зоною відпочинку Фото: DEEP

У дайвінг-центрі дослідники зможуть переодягатися в спорядження для дайвінгу і виходити в океан через "місячний басейн".

За подачу повітря, води, електрики та зв'язку відповідає надводний буй. Відвідувачі зможуть проводити на підводній станції тиждень і більше.

Також у капсулі є ліжка для дослідників і гостей Фото: DEEP

"Під поверхнею океану лежить велика, практично незвідана область, яка століттями заворожувала людство. DEEP прагне змінити це, відкривши нову еру підводного життя. Їхня амбітна місія — зробити людину водною істотою — починається з Vanguard і є важливим кроком уперед у тому, як люди можуть жити і працювати під водою", — кажуть у компанії DEEP, яка є автором проєкту.

На борту підводної капсули є кухня

Кілька днів тому Vanguard офіційно представили в Маямі, штат Флорида. Експерти стверджують, що підводна капсула може відкрити абсолютно нову галузь науки.

Також є і туалет Фото: DEEP

Наразі наявні технології дають змогу людям проводити обмежений час на глибині. Але Vanguard дасть змогу дайверам годинами досліджувати глибину, перш ніж повернутися в середовище проживання.

Розробники сподіваються, що капсула дасть змогу проводити ширші та комплексніші дослідження, а також спостерігати за морським життям у режимі реального часу. Це може стати революцією в зусиллях людства з відновлення коралових рифів, моніторингу клімату і навіть підготовки астронавтів.

DEEP заявила про свою масштабнішу мету — створити "глобальну мережу підводних середовищ існування, яка могла б забезпечити постійну присутність людини в океані".

Наразі капсула перебуває всього за 20 метрів під водою, але прототип спроєктований так, щоб комфортно перебувати на глибині 50 метрів.

Нагадаємо, у Тихому океані знайдено величезний підводний "метрополіс". У новому дослідженні вчені вивчили глибини Тихого океану за допомогою керованого апарату і змогли пролити світло на величезний "метрополіс", прихований під товщею води. Вважається, що він у рази більший за "Загублене місто" в Атлантичному океані.