Многие неправильно принимают пенную ванну: ученые говорят, что все дело в тайминге

Ученые говорят, что большинство людей делают ошибку, когда набирают пенную ванну. По мнению экспертов, наливать средство для создания пены в ванну необходимо в определенный момент.

Многие начинают лить средство для создания пены еще до того, как открывают кран с водой, и это по словам экспертов, является самой большой ошибкой. В этом случае, продукт не будет работать должным образом, в итоге, пена в вашей горячей ванне будет скудной, пишет Daily Mail.

Гель необходимо наливать в ванну прямо под открытым краном. Также по словам физика-экспериментатор из Нью-Йоркского университета Лейфа Ристрофа, напор воды является важнейшим фактором для образования пузырьков.

«Необходимо обеспечить сильное перемешивание, чтобы воздух прошел через жидкость, что необходимо для быстрого образования большого количества пузырьков», — рассказал эксперт.

Відео дня

Но если этот способ не срабатывает, тогда у исследователей есть еще один в запасе. Эксперты советуют добавлять ложку пищевой соли в ванную. Тогда пена для ванны превращается в густые, пышные облака.

Все дело в том, что гели для пены содержат химические вещества, которые называются поверхностно-активными веществами (ПАВ). Их молекулы одновременно и притягивают, и отталкивают воду.

Молекулы ПАВ могут проникать между молекулами воды и при этом разделять их. Таким образом, молекулы ПАВ помогают воде образовать тонкую плёнку, образующую сферу, наполненную воздухом.

В ходе этого процесса образуются миллионы пузырьков, которые поднимаются и остаются на поверхности.

Профессор механики жидкости в Университете Эмори Джастин Бертон говорит, что настоящая хитрость заключается в правильной аэрации воды.

«Чтобы получить как можно больше пузырьков, вылейте гель под струю воды сразу после того, как включите воду. Постоянный поток насытит воду воздухом и создаст множество пузырьков», - говорит эксперт.

Большой напор воды сильнее перемешает пену для ванны, что не только увеличивает количество пузырьков, но и гарантирует, что они дольше будут оставаться в ванной.

Напомним, названы три предмета в ванной, которыми никогда не следует делиться. Исследователи назвали три предмета гигиены, которыми не следует делиться ни при каких обстоятельствах. Почему полотенце, бритва и зубная щетка должны быть индивидуальными.