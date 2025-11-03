Багато хто неправильно приймає пінну ванну: вчені кажуть, що вся справа в таймінгу

Учені кажуть, що більшість людей роблять помилку, коли набирають пінну ванну. На думку експертів, наливати засіб для створення піни у ванну необхідно в певний момент.

Багато хто починає лити засіб для створення піни ще до того, як відкривають кран із водою, і це, за словами експертів, є найбільшою помилкою. У цьому випадку, продукт не працюватиме належним чином, у підсумку, піна у вашій гарячій ванні буде мізерною, пише Daily Mail.

Гель необхідно наливати у ванну прямо під відкритим краном. Також за словами фізика-експериментатора з Нью-Йоркського університету Лейфа Рістрофа, напір води є найважливішим фактором для утворення бульбашок.

"Необхідно забезпечити сильне перемішування, щоб повітря пройшло через рідину, що необхідно для швидкого утворення великої кількості бульбашок", — розповів експерт.

Але якщо цей спосіб не спрацьовує, тоді в дослідників є ще один у запасі. Експерти радять додавати ложку харчової солі у ванну. Тоді піна для ванни перетворюється на густі, пишні хмаринки.

Вся річ у тому, що гелі для піни містять хімічні речовини, які називаються поверхнево-активними речовинами (ПАР). Їхні молекули одночасно і притягують, і відштовхують воду.

Молекули ПАР можуть проникати між молекулами води й при цьому розділяти їх. Таким чином, молекули ПАР допомагають воді утворити тонку плівку, що утворює сферу, наповнену повітрям.

Під час цього процесу утворюються мільйони бульбашок, які підіймаються і залишаються на поверхні.

Професор механіки рідини в Університеті Еморі Джастін Бертон каже, що справжня хитрість полягає в правильній аерації води.

"Щоб отримати якомога більше бульбашок, вилийте гель під струмінь води відразу після того, як увімкнете воду. Постійний потік наситить воду повітрям і створить безліч бульбашок", — каже експерт.

Великий напір води сильніше перемішає піну для ванни, що не тільки збільшує кількість бульбашок, а й гарантує, що вони довше залишатимуться у ванній.

