Це може бути небезпечно: три предмети у ванній, якими ніколи не слід ділитися

Дослідники назвали три предмети гігієни, якими не слід ділитися за жодних обставин. Чому рушник, бритва та зубна щітка мають бути індивідуальними.

Багато хвороботворних бактерій, вірусів і грибків живуть на тканинних, пластикових і металевих предметах у наших ванних. Дослідження показують, що ці так звані патогенні мікроби можуть залишатися життєздатними на поверхнях протягом тривалого часу. Простими словами, вони здатні викликати інфекції протягом кількох днів, місяців і навіть років, пише Science Alert.

За словами почесного професора сестринської справи в Школі сестринської та акушерської справи в Університеті Гріффіта Теа ван де Мортел, немає досліджень, зосереджених на темі предметів гігієни, якими не слід ділитися за жодних обставин. Однак є інші дослідження, які дають деякі підказки.

У результаті, вченим вдалося назвати три предмети, які повинні залишатися індивідуальними, щоб знизити ризик розвитку різних захворювань та інфекцій.

Рушник

В одному з американських звітів повідомлялося про спалах інфекцій, спричинений стійкими до антибіотиків золотистим стафілококом у групі гравців шкільної футбольної команди. Результати показали, що у гравців, які користуються одним рушником, ймовірність зараження була у 8 разів вищою.

Відомо, що стафілокок здатний викликати шкірне захворювання імпетиго, а в рідкісних випадках також може призвести до небезпечного для життя септичного шоку та відмови органів. Вважається, що в шкільній футбольній команді ризик передавання стафілокока, ймовірно, був підвищений через можливі порізи та садна, отримані під час занять контактними видами спорту.

Ще одне дослідження у США протягом року відстежувало 150 домогосподарств, у кожному з яких спостерігалася дитина, інфікована стафілококом. Результати показали, що ризик передачі стафілокока значно зростав, коли члени сім'ї користувалися одним рушником. У чому ж справа?

Миття милом і водою дійсно зменшує кількість мікробів на шкірі, але не може знищити їх повністю. Крім того, тепле і вологе середовище у звичайній ванній кімнаті сприяє росту мікробів. Ще одна проблема полягає в тому, що люди можуть піддаватися впливу стійких до антибіотиків видів, що збільшує ризик розвитку стійких до антибіотиків інфекцій у майбутньому. Лікування цих захворювань займає більше часу і вимагає великих витрат.

Зубна щітка

Мікроби можуть зберігати життєздатність на твердих предметах, таких як зубні щітки. Крім того, зубні щітки здатні викликати кровоточивість ясен, а тому вчені не радять використовувати ці предмети спільно з кимось іще — є ризик передавання вірусів, що передаються через кров, наприклад, гепатит С.

Усе, що контактувало зі слиною, також може передавати патогени. До них належать вірус простого герпесу 1-го типу (ВПГ-1), що спричиняє герпес на губах, і вірус Епштейна-Барр, що викликає інфекційний мононуклеоз.

Один з оглядів також показав, що зубні щітки були забруднені потенційно патогенними видами бактерій, таких як:

стафілокок;

кишкова паличка;

синьогнійна паличка.

Бритва

За словами експертів, мікроби можуть зберігатися на твердих предметах, таких як бритви. Ще один ризик полягає в отриманні порізів під час використання бритви — існує ризик передачі вірусів, що передаються через кров.

Бритви, рушники та інші предмети особистої гігієни також можуть поширювати вірус папіломи людини, що спричиняє появу бородавок. Тому не дивно, що дерматологи рекомендують кожній людині мати свої власні предмети.

