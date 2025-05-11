У певний час і без піни: вчені розповіли, як приймати ванну правильно

Експерти дійшли висновку, що більшість людей на планеті, ймовірно, неправильно приймають ванну — названо ідеальний час для відпочинку у ванні та оптимальну температуру води.

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Про це пише Daily Mail.

Немає нічого кращого, ніж прийняти теплу ванну наприкінці довгого дня, проте тепер експерти вважають, що більшість людей на планеті весь цей час неправильно наповнювали ванну. Тепер дослідники розкрили секрет, як правильно набрати ванну і чому ніколи не слід обирати піну для ванни.

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Формула ідеального відпочинку у ванній

Щоб розкрити ідеальну формулу для ванни, дослідники запитали 2000 дорослих, яка у них улюблена процедура прийняття ванни. Результати опитування дали змогу вченим визначити ключові чинники:

ідеальний час для прийняття ванни — 8 вечора в неділю ввечері;

ідеальна температура ванни — 39,8°C, хоча більшість людей віддають перевагу гарячішій воді;

відмова від піни для ванни.

Дослідники вважають, що замість піни для ванни, людям варто використовувати альтернативну комбінацію:

морська сіль;

свічки;

не менше 10 крапель ефірних олій.

Опитування було проведене серед британців і показало, що люди в середньому приймають 96 ванн на гол, що еквівалентно двом ваннам на тиждень. Кожен десятий реципієнт також зізнався, що приймав ванну тричі й більше разів на тиждень. Майже чверть опитаних заявили, що їм подобається. Коли у ванній настільки гаряча, наскільки вони можуть витримати — часом вода сягає від 43 до 45°C.

Водночас холодна ванна, як виявилося, здатна зіпсувати деяким людям день. Опитування також показує, що в разі відсутності гарячої води вдома 17% використовують свій абонемент у спортзал, щоб прийняти гарячий душ. Водночас 12% реципієнтів готові звернутися до сусідів, щоб скористатися їхнім душем.

Оптимальний час прийняття ванни

Окреме дослідження показало, що оптимальний час перебування у ванні становить 22 хвилини. Дослідники також попереджають, що вже через 28 хвилин перебування у ванні людина, ймовірно, почне відчувати зневоднення.

Як створити атмосферу, що розслабляє, у ванній

За словами експерта і співзасновника Bathing Culture Тіма Голлінгера, є кілька простих дій, які дадуть змогу створити атмосферу, що розслабляє у ванній. А саме:

зніміть фіранку для душу, якщо вона є;

обполосніть ванну;

організація простору шляхом підтримання чистоти та порядку у ванній — ще один важливий крок у створенні оазису;

розмістіть у ванній кілька рослин;

увімкніть неголосну музику;

розмістіть у ванній або поруч із нею велику стопку рушників;

додайте у воду морську сіль, але використовуйте лише один вид;

запаліть кілька свічок;

додайте не менше 10 крапель ефірної олії.

Код ідеального дня

Канадські вчені нещодавно заявили, що зламали код ідеального дня.

Дослідники виявили, що ідеальний день має включати:

6 годин сімейного часу;

2 години, проведених із друзями;

1,5 години спілкування;

2 години вправ;

1 година їжі та пиття;

не більше 6 годин роботи;

не менше 15 хвилин на дорогу на роботу.

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