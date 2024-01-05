Загроза у ванній. Названо предмет, що наражає мільйони людей на ризик шкірних інфекцій

Дослідники вважають, що безліч людей у всьому світі піддаються підвищеному ризику шкірних інфекцій та інших проблем зі здоров'ям через один предмет у ванній кімнаті.

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Ванна кімната мала б бути оазою чистоти, проте нове дослідження показує, що всього один предмет у цій кімнаті значно збільшує ризики розвитку шкірних інфекцій та інших проблем зі здоров'ям, пише Daily Mail.

Дослідження, проведене у Великій Британії, показало, що майже кожен десятий британець пере рушники лише раз на тиждень. При цьому ця дивовижна цифра значно зростає, коли йдеться про чоловіків: опитування показало, що вони перуть рушники в 5 разів частіше, ніж жінки, які перуть рушники лише раз на рік або рідше.

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Неочікувані результати були отримані вченими під час опитування, проведеного постачальником ванних кімнат. У результаті дослідники виявили, що мільйони домогосподарств по всій Великій Британії можуть піддаватися підвищеному ризику розвитку шкірних інфекцій та інших проблем зі здоров'ям через вкрай погану гігієну рушників.

В опитуванні брали участь 2200 британців. Результати свідчать про те, що майже кожна 10 людина стирає рушники лише 2 рази на рік, а 5% чоловіків-реципієнтів зізналися, що роблять це лише один раз на рік, серед жінок ця цифра становила 1%.

Дослідження також показало, що 67% людей перуть рушники лише в міру їхньої візуальної чистоти, 61% визначають ступінь забруднення за запахом, а 58% орієнтуються на кількість використань. При цьому 11% учасників опитування розповіли, що взагалі не турбуються про бактерії та проблеми гігієни. Водночас рекомендації Національної служби охорони здоров'я Британії закликають міняти рушники часто, щоб знизити ризики.

За словами дерматолога, доктора Хамдана Хамеда, рушники накопичують вологу, що створює середовище, сприятливе для росту бактерій і грибків. Наприклад, такі бактерії, як золотистий стафілокок, можуть призвести до шкірних інфекцій, тоді як грибки, такі як дріжджі Candida, здатні спричинити мікоз стопи або дріжджові інфекції.

Дерматолог також зазначив, що вчені рекомендують прати рушники після кожних 3-4 використань. Це дасть змогу видалити бактерії, бруд, змертвілі клітини шкіри та небезпечні алергени.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зняли бризки з унітаза в усій їхній огидній красі: підіймається на 1,5 метра.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.