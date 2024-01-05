Угроза в ванной. Назван предмет, подвергающий миллионы людей риску кожных инфекций

Исследователи считают, что множество людей во всему миру подвергаются повышенному риску кожных инфекций и других проблем со здоровьем из-за одного предмета в ванной комнате.

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Ванная комната должна была бы представлять собой оазис чистоты, однако новое исследование показывает, что всего один предмет в этой комнате значительно увеличивает риски развития кожных инфекций и других проблем со здоровьем, пишет Daily Mail.

Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что почти каждый десятый британец стирает полотенца всего раз в неделю. При этом эта пугающая цифра значительно возрастает, когда речь идет о мужчинах: опрос показал, что они стирают полотенца в 5 раз чаще, чем женщины стирают полотенца всего раз в год или реже.

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Волнующие результаты были получены учеными в ходе опроса, проведенного поставщиком ванных комнат. В результате исследователи обнаружили, что миллионы домохозяйств по всей Великобритании могут подвергаться повышенному риску развития кожных инфекций и других проблем со здоровьем из-за крайне плохой гигиены полотенец.

В опросе участвовали 2200 британцев. Результаты свидетельствуют о том, что почти каждый 10 человек стирает полотенца лишь 2 раза в год, а 5% мужчин-реципиентом признались, что делают это всего один раз в год, среди женщин эта цифра составила 1%.

Исследование также показало, что 67% людей стирают полотенца лишь по мере их визуальной чистоты, 61% определяют степень загрязнения по запаху, а 58% ориентируются на количество использований. При этом 11% участников опроса рассказали, что вообще не беспокоятся о бактериях и проблемах гигиены. В то же время рекомендации Национальной службы здравоохранения Британия призывают менять полотенца часто, чтобы снизить риски.

По словам дерматолога, доктора Хамдана Хамеда, полотенца накапливают влагу, что создает среду, способствующую росту бактерий и грибков. Например, такие бактерии как золотистый стафилококк могут привести к кожным инфекциям, тогда как грибки, такие как дрожи Candida, способны вызвать микоз стопы или дрожжевые инфекции.

Дерматолог также отметил, что ученые рекомендуют стирать полотенца после каждых 3-4 использований. Это позволит удалить бактерии, грязь, омертвевшие клетки кожи и опасные аллергены.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.