В определенное время и без пены: ученые рассказали, как принимать ванну правильно

Эксперты пришли к выводу, что большинство людей на планете, вероятно, неправильно принимают ванну — названо идеальное время для отдыха в ванне и оптимальная температура воды.

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Об этом пишет Daily Mail.

Нет ничего лучше, чем принять теплую ванну в конце долгого дня, однако теперь эксперты считают, что большинство людей на планете все это время неправильно наполняли ванну. Теперь исследователи раскрыли секрет, как правильно набрать ванну и почему никогда не следует выбирать пену для ванны.

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Формула идеального отдыха в ванной

Чтобы раскрыть идеальную формулу для ванны, исследователи спросили 2000 взрослых, какая у них любимая процедура принятия ванны. Результаты опроса позволили ученым определить ключевые факторы:

идеальное время для принятия ванны — 8 вечера в воскресенье вечером;

идеальная температура ванны — 39,8°C, хотя большинство людей предпочитают более горячую воду;

отказ от пены для ванны.

Исследователи считают, что вместо пены для ванны, людям стоит использовать альтернативную комбинацию:

морская соль;

свечи;

не менее 10 капель эфирных масел.

Опрос был проведен среди британцев и показал, что люди в среднем принимают 96 ванн в гол, что эквивалентно двум ваннам в неделю. Каждый десятый реципиент также признался, что принимал ванну трижды и более раз в неделю. Почти четверть опрошенных заявили, что им нравится. Когда в ванной настолько горячая, насколько они могут выдержать — порой вода достигает от 43 до 45°C.

В то же время холодная ванна, как оказалось, способна испортить некоторым людям день. Опрос также показывает, что в случае отсутствия горячей воды дома 17% используют свой абонемент в спортзал, чтобы принять горячий душ. В то же время 12% реципиентов готовы обратиться к соседям, чтобы воспользоваться их душем.

Оптимальное время принятия ванны

Отдельное исследование показало, что оптимальное время нахождения в ванне составляет 22 минуты. Исследователи также предупреждают, что уже через 28 минут нахождения в ванне человек, вероятно, начнет чувствовать обезвоживание.

Как создать расслабляющую атмосферу в ванной

По словам эксперта и соучредителя Bathing Culture Тима Холлингера, есть несколько простых действий, которые позволят создать расслабляющую атмосферу в ванной. А именно:

снимите занавеску для душа, если она есть;

ополосните ванну;

организация пространства путем поддержания чистоты и порядка в ванной — еще один важный шаг в создании оазиса;

разместите в ванной несколько растений;

включите негромкую музыку;

разместите в ванной или рядом с ней большую стопку полотенец;

добавьте в воду морскую соль, но используйте лишь один вид;

зажгите несколько свечей;

добавьте не менее 10 капель эфирного масла.

Код идеального дня

Канадские ученые недавно заявили, что взломали код идеального дня.

Исследователи обнаружили, что идеальный день должен включать:

6 часов семейного времени;

2 часа, проведенных с друзьями;

1,5 часа общения;

2 часа упражнений;

1 час еды и питья;

не больше 6 часов работы;

не менее 15 минут на дорогу на роботу.

Ранее Фокус писал о том, что назван предмет, подвергающий миллионы людей риску кожных инфекций.