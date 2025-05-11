В определенное время и без пены: ученые рассказали, как принимать ванну правильно
Эксперты пришли к выводу, что большинство людей на планете, вероятно, неправильно принимают ванну — названо идеальное время для отдыха в ванне и оптимальная температура воды.
Об этом пишет Daily Mail.
Нет ничего лучше, чем принять теплую ванну в конце долгого дня, однако теперь эксперты считают, что большинство людей на планете все это время неправильно наполняли ванну. Теперь исследователи раскрыли секрет, как правильно набрать ванну и почему никогда не следует выбирать пену для ванны.
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- Формула идеального отдыха в ванной
Чтобы раскрыть идеальную формулу для ванны, исследователи спросили 2000 взрослых, какая у них любимая процедура принятия ванны. Результаты опроса позволили ученым определить ключевые факторы:
- идеальное время для принятия ванны — 8 вечера в воскресенье вечером;
- идеальная температура ванны — 39,8°C, хотя большинство людей предпочитают более горячую воду;
- отказ от пены для ванны.
Исследователи считают, что вместо пены для ванны, людям стоит использовать альтернативную комбинацию:
- морская соль;
- свечи;
- не менее 10 капель эфирных масел.
Опрос был проведен среди британцев и показал, что люди в среднем принимают 96 ванн в гол, что эквивалентно двум ваннам в неделю. Каждый десятый реципиент также признался, что принимал ванну трижды и более раз в неделю. Почти четверть опрошенных заявили, что им нравится. Когда в ванной настолько горячая, насколько они могут выдержать — порой вода достигает от 43 до 45°C.
В то же время холодная ванна, как оказалось, способна испортить некоторым людям день. Опрос также показывает, что в случае отсутствия горячей воды дома 17% используют свой абонемент в спортзал, чтобы принять горячий душ. В то же время 12% реципиентов готовы обратиться к соседям, чтобы воспользоваться их душем.
Оптимальное время принятия ванны
Отдельное исследование показало, что оптимальное время нахождения в ванне составляет 22 минуты. Исследователи также предупреждают, что уже через 28 минут нахождения в ванне человек, вероятно, начнет чувствовать обезвоживание.
Как создать расслабляющую атмосферу в ванной
По словам эксперта и соучредителя Bathing Culture Тима Холлингера, есть несколько простых действий, которые позволят создать расслабляющую атмосферу в ванной. А именно:
- снимите занавеску для душа, если она есть;
- ополосните ванну;
- организация пространства путем поддержания чистоты и порядка в ванной — еще один важный шаг в создании оазиса;
- разместите в ванной несколько растений;
- включите негромкую музыку;
- разместите в ванной или рядом с ней большую стопку полотенец;
- добавьте в воду морскую соль, но используйте лишь один вид;
- зажгите несколько свечей;
- добавьте не менее 10 капель эфирного масла.
Код идеального дня
Канадские ученые недавно заявили, что взломали код идеального дня.
Исследователи обнаружили, что идеальный день должен включать:
- 6 часов семейного времени;
- 2 часа, проведенных с друзьями;
- 1,5 часа общения;
- 2 часа упражнений;
- 1 час еды и питья;
- не больше 6 часов работы;
- не менее 15 минут на дорогу на роботу.
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