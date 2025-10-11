Это может быть опасно: три предмета в ванной, которыми никогда не следует делиться

Исследователи назвали три предмета гигиены, которыми не следует делиться ни при каких обстоятельствах. Почему полотенце, бритва и зубная щетка должны быть индивидуальными.

Многие болезнетворные бактерии, вирусы и грибки живут на тканевых, пластиковых и металлических предметах в наших ванных. Исследования показывают, что эти так называемые патогенные микробы могут оставаться жизнеспособными на поверхностях в течение длительного времени. Простыми словами, они способны вызывать инфекции в течение нескольких дней, месяцев и даже лет, пишет Science Alert.

По словам почетного профессора сестринского дела в Школе сестринского и акушерского дела в Университете Гриффита Теа ван де Мортел, нет исследований, сосредоточенных на теме предметов гигиены, которыми не следует делиться ни при каких обстоятельствах. Однако есть другие исследования, которые дают некоторые подсказки.

В результате, ученым удалось назвать три предмета, которые должны оставаться индивидуальными, чтобы снизить риск развития различных заболеваний и инфекций.

Полотенце

В одном из американских отчетов сообщалось о вспышке инфекций, вызванной устойчивыми к антибиотикам золотистым стафилококком в группе игроков школьной футбольной команды. Результаты показали, что у игроков, пользующихся одним полотенцем, вероятность заражения была в 8 раз выше.

Известно, что стафилококк способен вызывать кожное заболевание импетиго, а в редких случаях также может привести к опасному для жизни септическому шоку и отказу органов. Считается, что в школьной футбольной команде риск передачи стафилококка, вероятно, был повышен из-за возможных порезов и ссадин, полученных во время занятий контактными видами спорта.

Еще одно исследование в США в течение года отслеживало 150 домохозяйств, в каждом из которых наблюдался ребенок, инфицированный стафилококком. Результаты показали, что риск передачи стафилококка значительно возрастал, когда члены семьи пользовались одним полотенцем. В чем же дело?

Мытье мылом и водой действительно уменьшает количество микробов на коже, но не может уничтожить их полностью. Кроме того, теплая и влажная среда в обычной ванной комнате способствует росту микробов. Еще одна проблема заключается в том, что люди могут подвергаться воздействию устойчивых к антибиотикам видов, что увеличивает риск развития устойчивых к антибиотикам инфекций в будущем. Лечение этих заболеваний занимает больше времени и требует больших затрат.

Зубная щетка

Микробы могут сохранять жизнеспособность на твердых предметах, таких как зубные щетки. Кроме того, зубные щетки способны вызывать кровоточивость десен, а потому ученые не советуют использовать эти предметы совместно с кем-то еще – есть риск передачи вирусов, передающихся через кровь, например, гепатит С.

Все, что контактировало со слюной, также может передавать патогены. К ним относятся вирус простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1), вызывающий герпес на губах, и вирус Эпштейна-Барр, вызывающий инфекционный мононуклеоз.

Один из обзоров также показал, что зубные щетки были загрязнены потенциально патогенными видами бактерий, таких как:

стафилококк;

кишечная палочка;

синегнойная палочка.

Бритва

По словам экспертов, микробы могут сохраняться на твердых предметах, таких как бритвы. Еще один риск заключается в получении порезов во время использования бритвы – существует риск передачи вирусов, передающихся через кровь.

Бритвы, полотенца и другие предметы личной гигиены также могут распространять вирус папилломы человека, вызывающий появление бородавок. Поэтому неудивительно, что дерматологи рекомендуют каждому человеку иметь свои собственные предметы.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.