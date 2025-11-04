Свидетельства существования Атлантиды: удивительную историю рассказали жрецы Древнего Египта

Новая волна исследований вернула всеобщий интерес к истории затонувшей Атлантиды. Некоторые эксперты утверждают, что древняя цивилизация действительно существовала.

Кинорежиссер и археолог Майкл Доннеллан утверждает, что свидетельства существования Атлантиды сохранили древнеегипетские жрецы в Саисе. Их записи указывают на высокоразвитую цивилизаций, которая когда-то процветала в Атлантиде, но исчезла около 11,6 тыс. лет, пишет Daily Mail.

По словам исследователя, жрецы описывают Атлантиду как родину своих предков. Якобы эта цивилизация существовала за пределами Средиземноморья и “за Геракловыми столпами”.

Этот рассказ жрецов передали греческому законодателю Солону, который приехал в Египет около 600 года до н.э. и записал эту историю. Впоследствии она вдохновила философа Платона на создание диалогов «Тимей» и «Критий».

Египетские жрецы рассказали Солону о могущественной империи, которая существовала задолго до Греции и Египта. Также говорилось, что цивилизация была разрушена “за один день и одну ночь”. Неизвестный катаклизм уничтожил Атлантиду, и древние Афины, изменив облик Средиземноморья. Также эксперты считают, что именно это стихийное бедствие породило мифы о великом потопе, которые нашли отражения в разных культурах мира.

“Жрецы рассказали Солону, что 11,6 тыс. лет назад один и тот же катаклизм уничтожил Атлантиду и Афины”, - говорит Доннеллан.

Платон в своих трудах описывает Атлантиду как высокоразвитую цивилизацию, которая строила величественные храмы и огромные гавани. Но в конце концов, все это поглотила вода.

Доннеллан подчеркивает, что миф может отражать реальные геологические события, такие как конец последнего ледникового периода. Известно, что в то время повышение уровня моря и масштабные наводнения изменили береговые линии по всему миру.

“Жрецы Саиса были хранителями древних знаний. Корни их жречества уходят вглубь тысячелетий”, - отмечает эксперт.

Жрецы поклонялись богине Нейт и вели храмовые записи, которые документировали масштабные катастрофы, а также крушение более ранних сообществ. Планто писал, что жрецы сказали Солону, что греки утратили всякую память о прошлых веках, но Египет хранил письменные свидетельства событий, которые были стерты из греческой истории, включая падение Атлантиды.

Платон считал, что падение Атлантиды произошло за тысячелетия до визита Солона. Также Доннеллан настаивает на том, что путешествие Солона в Египет было историческим, а не мифическим. Доннеллан описал встречу Солона с верховными жрецами Египта как редкий пример обмена опытом между двумя величайшими цивилизациями древнего мира.

Напомним, археолог утверждает, что наконец-то нашел Атлантиду. В своих трудах философ из Древней Греции Платон описывает развитую цивилизацию, которая строила величественные храмы и массивные портовые стены. В конце концов эту цивилизацию поглотило море более 11,6 тыс. лет назад.