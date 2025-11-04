Свідчення існування Атлантиди: дивовижну історію розповіли жерці Стародавнього Єгипту

Нова хвиля досліджень повернула загальний інтерес до історії затонулої Атлантиди. Деякі експерти стверджують, що стародавня цивілізація дійсно існувала.

Кінорежисер і археолог Майкл Доннеллан стверджує, що свідчення існування Атлантиди зберегли давньоєгипетські жерці в Саїсі. Їхні записи вказують на високорозвинену цивілізацій, яка колись процвітала в Атлантиді, але зникла близько 11,6 тис. років, пише Daily Mail.

За словами дослідника, жерці описують Атлантиду як батьківщину своїх предків. Нібито ця цивілізація існувала за межами Середземномор'я і "за Геракловими стовпами".

Цю розповідь жерців передали грецькому законодавцю Солону, який приїхав до Єгипту близько 600 року до н.е. і записав цю історію. Згодом вона надихнула філософа Платона на створення діалогів "Тимей" і "Критій".

Відео дня

Єгипетські жерці розповіли Солону про могутню імперію, яка існувала задовго до Греції та Єгипту. Також ішлося про те, що цивілізація була зруйнована "за один день і одну ніч". Невідомий катаклізм знищив Атлантиду, і стародавні Афіни, змінивши вигляд Середземномор'я. Також експерти вважають, що саме це стихійне лихо породило міфи про великий потоп, які знайшли відображення в різних культурах світу.

"Жерці розповіли Солону, що 11,6 тис. років тому один і той самий катаклізм знищив Атлантиду й Афіни", — каже Доннеллан.

Платон у своїх працях описує Атлантиду як високорозвинену цивілізацію, яка будувала величні храми і величезні гавані. Але врешті-решт, усе це поглинула вода.

Доннеллан підкреслює, що міф може відображати реальні геологічні події, такі як кінець останнього льодовикового періоду. Відомо, що в той час підвищення рівня моря і масштабні повені змінили берегові лінії по всьому світу.

"Жерці Саїса були хранителями стародавніх знань. Коріння їхнього жрецтва сягає вглиб тисячоліть", — зазначає експерт.

Жерці поклонялися богині Нейт і вели храмові записи, які документували масштабні катастрофи, а також крах більш ранніх спільнот. Планто писав, що жерці сказали Солону, що греки втратили будь-яку пам'ять про минулі віки, але Єгипет зберігав письмові свідоцтва подій, які були стерті з грецької історії, включно з падінням Атлантиди.

Платон вважав, що падіння Атлантиди відбулося за тисячоліття до візиту Солона. Також Доннеллан наполягає на тому, що подорож Солона до Єгипту була історичною, а не міфічною. Доннеллан описав зустріч Солона з верховними жерцями Єгипту як рідкісний приклад обміну досвідом між двома найбільшими цивілізаціями стародавнього світу.

Нагадаємо, археолог стверджує, що нарешті знайшов Атлантиду. У своїх працях філософ зі Стародавньої Греції Платон описує розвинену цивілізацію, яка будувала величні храми та масивні портові стіни. Зрештою цю цивілізацію поглинуло море понад 11,6 тис. років тому.