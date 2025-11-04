Шкалу ураганов на Земле придется пересмотреть: имеющихся категорий уже не хватает

Некоторые ученые считают, что шкалу ураганов на Земле необходимо расширить до нового 6-го уровня. Такие заявления прозвучали после того, как ураган Мелисса опустошил Ямайку и Кубу.

В последнее время штормы, которые были вызваны изменением климата, набирают все большую силу и движутся быстрее, чем когда-либо. По оценкам ученых, сила ураганов уже превысила максимальное значение шкалы ураганов Саффира-Симпсона, которая основывается на данных о ветре и рассчитывает размер ожидаемого ущерба, пишет Independent.

Все чаще ураганы на планете достигают катастрофических показателей со скоростью ветра в 250 км/ч. К примеру, пять тропических циклонов, которые наблюдались с 2013 года, можно отнести к ураганам 6-й категории, если бы такая имелась.

Поэтому эксперты все чаще говорят, что максимальная 5-я категория не соответствует реальности. Ураган «Мелисса», который обрушился на Ямайку, только подтвердил опасения.

Урагану «Мелисса» была присвоена 5-я категория, и он был самым сильным за всю историю Ямайка. Сила урагана была блика к пока несуществующей 6-й категории, говорит климатолог доктор Майкл Манн, почетный профессор кафедры наук о Земле и окружающей среде Пенсильванского университета.

Максимальная скорость ветра во время ураганов 6-й категории может достигать 309 км/ч. Соответственно они могут нанести больший ущерб, чем способны выдержать конструкции, рассчитанные на ветры 5-й категории.

«Я не исключаю, что в послесезонном анализе оценки ветра будут уточнены, возможно, превысив пороговое значение «Категории 6». Пока мы используем показатели, основанные на ветре, искусственно ограничивать шкалу 5 просто бессмысленно (математически, финансово и социологически)»», - написал Манн.

Он также подчеркнул, что такие мощные штормы – это новая норма на Земле, и необходимо пересмотреть систему классификации шторм в целом.

Главный научный сотрудник организации The Nature Conservancy Кэтрин Хейхо также считает, что добавление к шкале Саффира-Симпсона 6-й категории позволит человечеству лучше подготовиться к последствиям изменения климата.

Она считает, что, возможно, потребуется «полностью пересмотреть» шкалу, чтобы учесть осадки, которые являются причиной большинства экономических последствий ураганов.

Напомним, ураган Мелисса заставил охотников за ураганами держаться в стороне. Исследователи отмечают, что ураган Мелисса официально признан самым сильным штормом нынешнего года. Наблюдения показывают, что турбулентность оказалась настолько высокой, что охотники за ураганами были вынуждены оставить его без внимания.