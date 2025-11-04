Шкалу ураганів на Землі доведеться переглянути: наявних категорій уже не вистачає

Деякі вчені вважають, що шкалу ураганів на Землі необхідно розширити до нового 6-го рівня. Такі заяви прозвучали після того, як ураган Мелісса спустошив Ямайку і Кубу.

Останнім часом шторми, які були викликані зміною клімату, набирають дедалі більшої сили і рухаються швидше, ніж будь-коли. За оцінками вчених, сила ураганів уже перевищила максимальне значення шкали ураганів Саффіра-Сімпсона, яка ґрунтується на даних про вітер і розраховує розмір очікуваного збитку, пише Independent.

Дедалі частіше урагани на планеті досягають катастрофічних показників зі швидкістю вітру в 250 км/год. Приміром, п'ять тропічних циклонів, які спостерігалися з 2013 року, можна віднести до ураганів 6-ї категорії, якби така була.

Тому експерти все частіше говорять, що максимальна 5-та категорія не відповідає реальності. Ураган "Мелісса", який обрушився на Ямайку, тільки підтвердив побоювання.

Урагану "Мелісса" було присвоєно 5-ту категорію, і він був найсильнішим за всю історію Ямайка. Сила урагану була близька до поки що неіснуючої 6-ї категорії, каже кліматолог доктор Майкл Манн, почесний професор кафедри наук про Землю і навколишнє середовище Пенсільванського університету.

Максимальна швидкість вітру під час ураганів 6-ї категорії може досягати 309 км/год. Відповідно вони можуть завдати більшої шкоди, ніж здатні витримати конструкції, розраховані на вітри 5-ї категорії.

"Я не виключаю, що в післясезонному аналізі оцінки вітру будуть уточнені, можливо, перевищивши порогове значення "Категорії 6". Поки ми використовуємо показники, засновані на вітрі, штучно обмежувати шкалу 5 просто безглуздо (математично, фінансово і соціологічно)"", — написав Манн.

Він також наголосив, що такі потужні шторми — це нова норма на Землі, і необхідно переглянути систему класифікації шторм загалом.

Головний науковий співробітник організації The Nature Conservancy Кетрін Хейхо також вважає, що додавання до шкали Саффіра-Сімпсона 6-ї категорії дасть змогу людству краще підготуватися до наслідків зміни клімату.

Вона вважає, що, можливо, буде потрібно "повністю переглянути" шкалу, щоб врахувати опади, які є причиною більшості економічних наслідків ураганів.

Нагадаємо, ураган Мелісса змусив мисливців за ураганами триматися осторонь. Дослідники зазначають, що ураган Мелісса офіційно визнаний найсильнішим штормом нинішнього року. Спостереження показують, що турбулентність виявилася настільки високою, що мисливці за ураганами були змушені залишити його без уваги.