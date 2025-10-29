Найсильніший шторм 2025 року: ураган Мелісса змусив мисливців за ураганами триматися осторонь

Дослідники зазначають, що ураган Мелісса офіційно визнаний найсильнішим штормом нинішнього року. Спостереження показують, що турбулентність виявилася настільки високою, що мисливці за ураганами були змушені залишити його без уваги.

Ураган Мелісса офіційно визнаний найсильнішим штормом 2025 року. Повільно просуваючись до Карибського регіону, шторм різко посилився і досяг 5-ї категорії, а потім, імовірно, обрушиться на Ямайку, де завдасть значної шкоди, пише IFLScience.

Найсильніший шторм 2025 року

Дослідники зазначають, що ураган Мелісса офіційно був визнаний ураганом 5-1 категорії рано вранці 27 жовтня, після того, як його сила стрімко зросла в міру наближення до Ямайки. Це поставило його у вищу категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона.

Зазначимо, що категорія 5 передбачає швидкість понад 252 км/год. При цьому швидкість вітру урагану Мелісса становила близько 280 км/год, що зробило його найсильнішим штормом у 2025 році. Попри те, що ураган Мелісса може легко зберегти цей титул із закінченням сезону ураганів, учені вважають, що він навряд чи стане останнім штормом такої сили в довгостроковій перспективі, якщо не буде досягнуто цілей щодо боротьби зі зміною клімату.

Попередні дослідження показали, що глобальне потепління призвело до підвищення інтенсивності тропічних циклонів, а тому шторми в майбутньому ставатимуть лише масштабнішими й екстремальнішими. На жаль, цю тенденцію можна спостерігати.

В епіцентрі бурі

Мисливці за ураганами Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) полюють за штормами, щоб зафільмувати їхню міць і масштаб. Ця команда досвідчених пілотів, спеціалістів та науковців літає в зону штормів, щоб зібрати дані для прогнозування та досліджень. Такі дослідження можуть включати й пряме потрапляння в епіцентр урагану. Але не цього разу.

Вранці 27 жовтня літаку, що займається пошуком ураганів, довелося покинути зону шторму раніше запланованого терміну через сильну турбулентність у південно-західній частині "ока". За словами Енді Гейзелтона, який у той момент опинився на борту, він уперше опинився в самому центрі урагану 5-ї категорії. Дослідники зіткнулися з неймовірною турбулентністю. У результаті вченим довелося завершити спостереження.

Зазначимо, спостереження за ураганом Мелісса також велися з космосу. На приголомшливій серії знімків, зроблених супутником GOES-19 у понеділок, видно потужну грозу, що вирує в центрі шторму.

