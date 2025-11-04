Ученые спровоцировали землетрясение в Альпах: зачем им это понадобилось

Ученые намеренно спровоцировали землетрясение из туннеля, который располагается глубоко в Альпах. Участники проекта FEAR таким образом ищут способы определить, насколько опасно надвигающееся землетрясение еще до того, как оно произошло.

Несмотря на огромное количество данных о землетрясениях, собранных по всему миру, ученые до сих пор не понимают их непосредственных причин. На данный момент также неизвестно, почему некоторые разломы происходят на небольших участках, а другие тянутся на многие километры, вызывая серьезные разрушения, пишет Live Science.

Пока ученые могли изучать землетрясения только после того, как они произошли, говорит профессор сейсмологии и геодинамики Швейцарской высшей технической школы Цюриха Доменико Джардини.

«Какие знаки нам подаёт природа? Мы пытаемся лучше понять и научиться распознавать эти признаки», - говорит Джардини.

Команда ученых решила спровоцировать настоящие землетрясения в контролируемых условиях, оборудовав разлом тысячами датчиков. Джардини и его коллеги проводят свои эксперименты в Альпах. Эти горы на границе Швейцарии и Италии глубоко изрезаны разломами, которые являются результатом миллионов лет тектоники. Одного веса этих гор достаточно, чтобы разламывать скальные породы на глубине от 1 до 2 км под поверхностью.

По краям этих разломов скалы иногда оползают, вызывая небольшие землетрясения. Используя уже существующий туннель, который когда-то использовался при строительстве железной дороги, проект FEAR вплотную подходит к одному из этих разломов и закачивает в него воду, чтобы спровоцировать землетрясения в удобное время.

«Рано или поздно в истории Альп они бы все равно произошли, но мы позаботимся о том, чтобы они произошли на следующей неделе», — сказал Джардини.

Весь процесс похож на работу нефтегазовых компаний, которые закачивают воду из скважин в разломы в таким местах, как Оклахома и Техас. Такая вода начинает размывать разломы, тем самым уменьшая трение, которое нужно для их разрыва.

Но команда Джардини располагает густой сетью сейсмометров и акселерометров непосредственно на разломе. Ученые могут точно измерять, как движется разлом в ответ на уменьшение трения. Команда уже спровоцировала сотни тысяч землетрясений вплоть до нулевой магнитуды.

Далее команда планирует закачать горячую воду в разлом, чтобы выяснить, как температура повлияет на развитие землетрясения. В марте следующего года команда начнет инициировать землетрясение магнитудой до 1 балла.

Идея заключается в том, что если ученые смогут определить параметры, вызывающие землетрясение определенной силы, то смогут измерить опасный разлом в реальном мире до того, как он разрушится. Также можно будет рассчитать напряжения, необходимые для того, чтобы вызвать землетрясение определенной силы в этом разломе.

