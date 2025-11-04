Учені спровокували землетрус в Альпах: навіщо їм це знадобилося

Вчені навмисно спровокували землетрус із тунелю, який розташовується глибоко в Альпах. Учасники проєкту FEAR у такий спосіб шукають способи визначити, наскільки небезпечним є землетрус, що насувається, ще до того, як він стався.

Незважаючи на величезну кількість даних про землетруси, зібраних по всьому світу, вчені досі не розуміють їхніх безпосередніх причин. Наразі також невідомо, чому деякі розломи відбуваються на невеликих ділянках, а інші тягнуться на багато кілометрів, спричиняючи серйозні руйнування, пише Live Science.

Поки що вчені могли вивчати землетруси тільки після того, як вони сталися, каже професор сейсмології та геодинаміки Швейцарської вищої технічної школи Цюриха Доменіко Джардіні.

"Які знаки нам подає природа? Ми намагаємося краще зрозуміти і навчитися розпізнавати ці ознаки", — каже Джардіні.

Команда вчених вирішила спровокувати справжні землетруси в контрольованих умовах, обладнавши розлом тисячами датчиків. Джардіні та його колеги проводять свої експерименти в Альпах. Ці гори на кордоні Швейцарії та Італії глибоко порізані розломами, які є результатом мільйонів років тектоніки. Однієї ваги цих гір достатньо, щоб розламувати скельні породи на глибині від 1 до 2 км під поверхнею.

Відео дня

По краях цих розломів скелі іноді зсуваються, викликаючи невеликі землетруси. Використовуючи вже наявний тунель, який колись використовували під час будівництва залізниці, проєкт FEAR впритул підходить до одного з цих розломів і закачує в нього воду, щоб спровокувати землетруси у зручний час.

"Рано чи пізно в історії Альп вони б все одно відбулися, але ми подбаємо про те, щоб вони відбулися наступного тижня", — сказав Джардіні.

Весь процес схожий на роботу нафтогазових компаній, які закачують воду зі свердловин у розломи в таких місцях, як Оклахома і Техас. Така вода починає розмивати розломи, тим самим зменшуючи тертя, яке потрібне для їхнього розриву.

Але команда Джардіні має в своєму розпорядженні густу мережу сейсмометрів і акселерометрів безпосередньо на розломі. Вчені можуть точно вимірювати, як рухається розлом у відповідь на зменшення тертя. Команда вже спровокувала сотні тисяч землетрусів аж до нульової магнітуди.

Далі команда планує закачати гарячу воду в розлом, щоб з'ясувати, як температура вплине на розвиток землетрусу. У березні наступного року команда почне ініціювати землетрус магнітудою до 1 бала.

Ідея полягає в тому, що якщо вчені зможуть визначити параметри, що викликають землетрус певної сили, то зможуть виміряти небезпечний розлом у реальному світі до того, як він зруйнується. Також можна буде розрахувати напруги, необхідні для того, щоб спричинити землетрус певної сили в цьому розломі.

Нагадаємо, величезний шматок земної кори розірвався й обвалився на 5 км. Дослідники давно прогнозують, що зона субдукції Каскадія може спровокувати руйнівне цунамі. Однак тепер дослідники вважають, що їм вдалося виявити те, що в підсумку може захистити північно-західну частину Тихого океану.