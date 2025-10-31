Величезний шматок земної кори розірвався й обвалився на 5 км: учені вважають, це добре

Дослідники давно прогнозують, що зона субдукції Каскадія може спровокувати руйнівне цунамі. Однак тепер дослідники вважають, що їм вдалося виявити те, що в підсумку може захистити північно-західну частину Тихого океану.

Величезна ділянка земної кори розірвалася на частини і обрушилася, опустившись приблизно на 5 кілометрів. Вчені лише зараз помітили це, оскільки події розгорталися під Тихим океаном. Ситуація може виглядати тривожно, проте вчені вважають, що в кінцевому підсумку це може покласти край одній з найактивніших сейсмонебезпечних ліній розломів на Землі, пише IFLScience.

Останнім часом розлом Сан-Андреас привертає дедалі більшу увагу вчених, коли йдеться про геологічні небезпеки, але саме та лінія розлому, яка не провокує землетруси, може бути найбільш руйнівною. Наприклад, біля узбережжя Орегону та Вашингтона зона субдукції Каскадія рухається рідко, але це дає більше часу для накопичення тиску. Відомо, що цунамі, викликане землетрусом у Каскадії близько 300 років тому, було руйнівним, якби повторилося сьогодні. На жаль, учені вважають, що назріває руйнівне цунамі.

Згідно з попередніми дослідженнями, Каскадія і Сан-Андреас є результатом руху Північноатлантичної плити на захід, що продавлює океанічну кору в зонах субдукції, де одна тектонічна плита прослизає під іншу. Саме ці зони, як відомо, відповідальні за зміну положення континентів на планеті, провокуючи більшу частину землетрусів і вулканічних вивержень. На жаль, досі вчені лише частково розуміють, як вони формуються і закінчуються.

За словами доктора Брендона Шака з Університету штату Луїзіана, почати рух зони субдукції вимагає величезних зусиль. Але щойно він починається, його неможливо зупинити — для цього знадобиться щось радикальне. Велика колекція зображень морського дна з високою роздільною здатністю на північному заході Тихого океану, зібраних у рамках експерименту із сейсмічної візуалізації Каскадія 2021 року (CASIE21), можливо, змінила ситуацію.

За словами вчених, у нас уперше з'явилася чітка картина зони субдукції, закарбованої в "процесі вмирання". Результати показують: замість того, щоб повністю закритися, плита розривається на частини, створюючи дрібніші сикропліти й нові кордони.

За словами доктора Шака, щойно шматок плити повністю відколеться, він більше не викликає землетрусів, тому що породи більше не склеєні. Розломи, відомі як трансформні кордони, відсікають ділянки плити під прямим кутом до розриву, зупиняючи землетруси в частинах, що відокремилися.

У результаті вчені дійшли висновку, що втрата фрагментів позбавляє плиту імпульсу і зрештою зупиняє процес субдукції, усуваючи загрозу для регіону. Водночас виникає можливість для початку руху в іншому місці.

Автори дослідження вважають, що спостережуване ними явище — чинна версія того, що призвело до завершення зони субдукції біля берегів Нижньої Каліфорнії мільйони років тому, залишивши по собі скам'янілі мікроплити, які геологи сьогодні насилу здатні інтерпретувати.

На жаль, геологічні процеси дуже повільні та займають мільйони років — це погані новини для тих, хто живе в небезпечній близькості від Каскадії. Однак, навіть якщо розрив плити не зробить цей район безпечним у масштабах людського часу, розуміння цього процесу може дати сейсмологам більше шансів виявити попереджувальні сигнали.

