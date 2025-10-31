Огромный кусок земной коры разорвался и обрушился на 5 км: ученые считают, это хорошо

Исследователи давно прогнозируют, что зона субдукции Каскадия может спровоцировать разрушительное цунами. Однако теперь исследователи считают, что им удалось обнаружить то, что в итоге может защитить северо-западную часть Тихого океана.

Огромный участок земной коры разорвался на части и обрушился, опустившись примерно на 5 километров. Ученые лишь сейчас заметили это, так как события разворачивались под Тихим океаном. Ситуация может выглядеть тревожно, однако ученые считают, что в конечном итоге это может положить конец одной из самых активных сейсмоопасных линий разломов на Земле, пишет IFLScience.

В последнее время разлом Сан-Андреас привлекает все большее внимание ученых, когда речь заходит о геологических опасностях, но именно та линия разлома, которая не провоцирует землетрясения, может быть наиболее разрушительной. Например, у побережья Орегона и Вашингтона зона субдукции Каскадия движется редко, но это дает больше времени для накопления давления. Известно, что цунами, вызванное землетрясение в Каскадии около 300 лет назад, было разрушительным, если бы повторилось сегодня. Увы, ученые считают, что назревает разрушительное цунами.

Согласно предыдущим исследованиям, Каскадия и Сан-Андреас являются результатом движения Северо-Атлантической плиты на запад, что продавливает океаническую кору в зонах субдукции, где одна тектоническая плита проскальзывает под другую. Именно эти зоны, как известно, ответственны за изменение положения континентов на планете, провоцируя большую часть землетрясений и вулканических извержений. Увы, до сих пор ученые лишь отчасти понимают, как они формируются и заканчиваются.

По словам доктора Брэндона Шака из Университета штата Луизиана, начать движение зоны субдукции требует огромных усилий. Но как только оно начинается, его невозможно остановить – для этого потребуется что-то радикальное. Обширная коллекция изображений морского дна высокого разрешения у северо-запада Тихого океана, собранных в рамках эксперимента по сейсмической визуализации Каскадия 2021 года (CASIE21), возможно, изменила ситуацию.

По словам ученых, у нас впервые появилась четкая картина зоны субдукции, запечатленной в "процессе умирания". Результаты показывают: вместо того, чтобы полностью закрыться, плита разрывается на части, создавая более мелкие сикроплиты и новые границы.

По словам доктора Шака, как только кусок плиты полностью отколется, он больше не вызывает землетрясений, потому что породы больше не склеены. Разломы, известные как трансформные границы, отсекают участки плиты под прямым углом к разрыву, останавливая землетрясения в отделившихся частях.

В результате ученые пришли к выводу, что потеря фрагментов лишает плиту импульса и в конечном итоге останавливает процесс субдукции, устраняя угрозу для региона. В то же время возникает возможность для начала движения в другом месте.

Авторы исследования считают, что наблюдаемое ими явление – действующая версия того, что привело к завершению зоны субдукции у берегов Нижней Калифорнии миллионы лет назад, оставив после себя окаменелые микроплиты, которые геологи сегодня с трудом способны интерпретировать.

Увы, геологические процессы очень медленны и занимают миллионы лет – это плохие новости для тех, кто живет в опасной близости от Каскадии. Однако, даже если разрыв плиты не сделает этот район безопасным в масштабах человеческого времени, понимание этого процесса может дать сейсмологам больше шансов обнаружить предупреждающие сигналы.

