Нашествие гигантских медуз: число беспозвоночных увеличилось на 230%

Исследователи фиксируют нашествие огромных медуз с гребешками у британского побережья – в этом году их численность значительно увеличилась. Эти медузы считаются самыми крупными, известными у этих берегов.

Эксперты Общества охраны морской среды утверждают, что за последние 12 месяцев у берегов Великобритании и Ирландии было зафиксировано 310 наблюдений медуз – колоссальный годовой прирост составил 230%, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Гигантские медузы, также известны как бочкообразные медузы, имеют огромный грибовидный "колокол" и пучок из восьми гребешковых щупалец под ними. Взрослые особи, как правило, вырастают до размеров крышки мусорного бака, а медуз с гребешками часто можно встретить выброшенными на побережье в мае и июне, в основном в Шотландии и Уэльсе.

Відео дня

Исследователи отмечают, что укус бочкообразной медузы обычно не опасен для человека, однако эксперты советуют не трогать их руками на пляже, так как медузы способны жалить даже после смерти. Специалисты не уверены, что является причиной резкого роста численности этих медуз, но это может быть связано с повышением температуры морской воды и изменением океанических течений.

Медузы, как известно, играют важнейшую роль в океане, способствуя перемещению углерода по морским пищевым цепям, поддерживая биоразнообразие и выступая естественными индикаторами изменения состояния океана. Они также съедобны и могут стать более экологичной альтернативой некоторым видам рыб в ближайшие годы.

Ежегодный отчет Общества охраны морской среды о наблюдениях за медузами и другими видами водных беспозвоночных основан на сообщениях о наблюдениях, полученных от обычных людей. Согласно отчету, в период с 1 октября 2024 года по сентябрь 2025 года в Великобритании и Ирландии было замечено 1327 медуз. Из них:

медузы с плащеносным ртом (Rhizostoma pulmo) – 310 (23,3%);

лунные медузы – 316 (23,8%);

медуза-компас;

медуза львиная грива;

голубая медуза;

португальский кораблик;

велелла велелла (Velella velella).

В отчете также сообщается об одном из основных хищных медуз в британских водах – морской черепахе. За последний год было получено 12 подтвержденных сообщений о черепахах в водах Великобритании, что на три больше, чем в прошлом году.

Исследователи отмечают, что девять из них были кожистыми морскими черепахами, а восемь во время наблюдений были живы. Отметим, что кожистая черепаха – самая крупная черепаха в мире, а также самая часто встречающаяся в водах Великобритании.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые нашли прекрасно сохранившуюся медузу возрастом 500 млн лет.

Ранее Фокус писал о том, что медузы показали ученым, как у первых организмов на Земле появился голод.