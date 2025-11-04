Нашестя гігантських медуз: кількість безхребетних збільшилася на 230%

Дослідники фіксують навалу величезних медуз із гребінцями біля британського узбережжя — цього року їхня чисельність значно збільшилася. Ці медузи вважаються найбільшими, відомими біля цих берегів.

Експерти Товариства охорони морського середовища стверджують, що за останні 12 місяців біля берегів Великої Британії та Ірландії було зафіксовано 310 спостережень медуз — колосальний річний приріст становив 230%, пише Daily Mail.

Гігантські медузи, також відомі як бочкоподібні медузи, мають величезний грибоподібний "дзвін" і пучок із восьми гребінцевих щупалець під ними. Дорослі особини, як правило, виростають до розмірів кришки сміттєвого бака, а медуз із гребінцями часто можна зустріти викинутими на узбережжі в травні та червні, переважно в Шотландії та Уельсі.

Дослідники зазначають, що укус бочкоподібної медузи зазвичай не є небезпечним для людини, проте експерти радять не чіпати їх руками на пляжі, оскільки медузи здатні жалити навіть після смерті. Фахівці не впевнені, що є причиною різкого зростання чисельності цих медуз, але це може бути пов'язано з підвищенням температури морської води й зміною океанічних течій.

Медузи, як відомо, відіграють найважливішу роль в океані, сприяючи переміщенню вуглецю морськими харчовими ланцюгами, підтримуючи біорізноманіття і виступаючи природними індикаторами зміни стану океану. Вони також їстівні та можуть стати більш екологічною альтернативою деяким видам риб у найближчі роки.

Щорічний звіт Товариства охорони морського середовища про спостереження за медузами та іншими видами водних безхребетних заснований на повідомленнях про спостереження, отриманих від звичайних людей. Згідно зі звітом, у період з 1 жовтня 2024 року по вересень 2025 року у Великій Британії та Ірландії було помічено 1327 медуз. З них:

медузи з плащеносним ротом (Rhizostoma pulmo) — 310 (23,3%);

місячні медузи — 316 (23,8%);

медуза-компас;

медуза левова грива;

блакитна медуза;

португальський кораблик;

велелла велелла (Velella velella).

У звіті також повідомляється про одну з основних хижих медуз у британських водах — морську черепаху. За останній рік було отримано 12 підтверджених повідомлень про черепах у водах Великої Британії, що на три більше, ніж минулого року.

Дослідники зазначають, що дев'ять із них були шкірястими морськими черепахами, а вісім під час спостережень були живі. Зазначимо, що шкіряста черепаха — найбільша черепаха у світі, а також найпоширеніша у водах Великої Британії.

